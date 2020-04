Terelu 'se cuela' en la entrevista de María Teresa Campos en 'La Resistencia': "Es la informática'

Este miércoles, los espectadores de La Resistencia pudieron ver una entrevista doble, pero que contó la participación de una 'estrella especial'.

Broncano videollamó a Candela Peña y a María Teresa Campos, pero Terelu tuvo que acudir en ayuda de su madre para conectarse con el programa.

La primera en entrar fue la actriz, que se encuentra confinada en la isla de Hierro grabando la segunda temporada de la serie Hierro, de Movistar. Peña no dudó en enseñar las vistas desde el lugar donde se aloja y el jacuzzi de la habitación: "Soy Jesús Gil, me faltan los 'papachicho'", comentó.

Candela Peña, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

A continuación, se unió a la entrevista María Teresa Campos, pero, de pronto, apareció Terelu en la imagen para comprobar que estaba haciendo la videollamada correctamente: "Cuando sepa mañana que se la está viendo así, sin maquillar, se va a agobiar", comentó Peña.

"Terelu, la hija informática", exclamó Broncano, mientras Jorge Ponce añadió: "Es la hacker". La actriz afirmó que "Terelu eres la bomba, pero que sepas que se te ha visto sin maquillar",.

La presentadora se dio cuenta de su aparición, se tapó la cara y salió del plano en el que María Teresa ocupaba el lugar central, mientras Broncano no paraba de reírse de la situación y afirmó que "tienes de las mejores imágenes de webcam que hemos visto estos días".

"Estas perfecta, bien peinada, iluminada, el fondo ideal... da gusto verte", comentó el presentador. "Me confiné antes de que lo dijera el Gobierno. Terelu me ha traído a su casa para vivir a sus órdenes. ¡Y aquí no entra ni Dios!".