Coronavirus.- Puig defèn la desescalada per departaments a la Comunitat: "La vida no discorre en una província"

No obstant açò, Ximo Puig ha remarcat que aquesta petició de la Comunitat Valenciana "no es fa com una esmena a la totalitat des d'una perspectiva identitària" al pla del Govern central, sinó tenint en compte criteris de "eficiència".

Així ho ha asseverat el president en una compareixença després de reunir-se, de forma telemàtica, amb els portaveus dels grups a Les Corts Valencianes.

Puig ha assenyalat que la Generalitat demana a l'Executiu espanyol poder desenvolupar el desconfinament gradual prenent com a referència els departaments de salut i que aquesta vesprada tornarà a realitzar aquesta proposta en la Interterritorial amb el ministre de Sanitat.

"La realitat provincial -ha argumentat- no és la més concorde al que representa la Comunitat Valenciana. Una província com Alacant, per exemple, té una diversitat extraordinària i en si mateixa és més gran que moltes comunitats autònomes".

Puig ha insistit que amb açò el seu govern "no fa una esmena a la totalitat, sinó que parla d'eficiència, de millorar la quotidianitat de les persones". "La vida no discorre dins d'una província i hem de buscar les fórmules més efectives", ha asseverat el dirigent autonòmic, que ha apuntat que el propi director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ja ha obert la possibilitat a altres mirades.

En aquest punt, Ximo Puig ha defès que la divisió per departaments de salut dona una millor resposta "al que és bàsic", com la disponibilitat i les UCI davant un hipotètic rebrot o el reforç de l'Atenció Primària. Ha precisat que la situació de tots els departaments no és la mateixa -l'afecció en el del Baix Segura és menor, per exemple- i que caldrà fer un estudi general.