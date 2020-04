Coronavirus.- Puig sobre les Falles al juliol: "Màxima prudència; veiem la llum al final, però encara estem en el túnel"

Així l'ha asseverat el president en una compareixença després de reunir-se, de forma telemàtica, amb els portaveus dels grups a Les Corts Valencianes i en ser preguntat per si serà possible celebrar d'alguna manera al juliol les Falles de València ajornades el passat mes de març per la Covid-19.

Sobre aquest tema, el cap del Consell ha manifestat que "en aquests moments no hi ha hagut un procés de discussió i s'està analitzant encara en profunditat el document del Govern" central sobre la desescalada.

Puig ha recalcat que aquest tema s'aborda "des de la màxima prudència i respecte" als acords entre l'Ajuntament de València i el món faller, al mateix temps que ha apuntat que el propi alcalde del 'cap i casal', Joan Ribó, ha dit ja que cal esperar unes setmanes per a adoptar una o una altra decisió.

"Hem de ser extraordinàriament prudents. Veiem la llum al final del túnel, però estem encara en la pandèmia; hui, desgraciadament hi ha hagut morts i casos", ha subratllat.

EFECTE ECONÒMIC "IMMENS"

Sobre l'impacte econòmic que la cancel·lació de festes tindrà en la Comunitat Valenciana, Ximo Puig ha reconegut que l'efecte va a ser "immens, en l'aspecte festiu i en el general, fins i tot en aquells sectors que estan treballant perquè hi ha una vinculació".

"M'agradaria dir que les Falles o altres festes van a celebrar-se però no es pot anar ara més enllà del que se'n va perquè en qualsevol presa de decisió que no va acompanyada de seguretat sanitària pot ser pitjor el remei que la malaltia", ha finalitzat.