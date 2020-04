Papás, ya podéis dormir tranquilos: Philips ha rebajado su vigilabebés para velar por el descanso de toda la familia

Aunque todos los padres nos sentimos los más afortunados del mundo, los verdaderamente dichosos (y los que más envidia despiertan entre sus conocidos) son aquellos que consiguen que su pequeño tenga una rutina de sueño reparadora. Y es que el descanso del bebé es uno de los mayores quebraderos de cabeza de los progenitores, que, desde la llegada del nuevo miembro de la familia, ven como su calidad del sueño disminuye. No solo porque no consiguen hacer que este descanse durante varias horas seguidas, sino que, una vez que lo han logrado, se acuestan intranquilos con mil dudas: "¿Estará bien?", "¿Me enteraré si se despierta?", "¿Querrá comer en mitad de la noche y no me voy a dar cuenta?".

Por suerte para todos estos papás, la tecnología se convierte en nuestra mejor aliada para lograr el descanso y, así, al día siguiente, disfrutar al máximo de nuestros hijos. En el mercado existen un sinfín de productos que nos ayudan en la difícil (pero placentera) tarea de ser padres y, en concreto, para que podamos dormir tranquilos, los vigilabebés son nuestro mejor apoyo. Estos gadgets se convertirán en nuestros oídos mientras dormimos y, gracias a ellos, nos aseguramos de que, si nuestro bebé se despierta, nos enteraremos.

Estos dispositivos nos permiten dedicarnos a otros quehaceres, entre ellos, dormir, mientras estamos pendiente de nuestro hijo para que, en el momento que lo requiera, poderle prestar toda nuestra atención. Si pensabas que contar con este aliado iba a suponerte una gran inversión, estabas muy equivocado, puesto que existen una gran oferta en el mercado. Lo único por lo que tienes que apostar es por adquirir un modelo de una marca de calidad que garantice nuestra seguridad y la de nuestro pequeño. La gama infantil Avent de Philips cuenta con uno que, además, ahora está rebajado para que todos los papás puedan, al fin, descansar tranquilos.

El monitor vigilabebés y su función de proyección. Philips

Una conexión fiable con tu bebé

1 Sin interferencias Este ‘gadget’ incluye tecnología DECT para proporcionar una conexión segura y privada, garantizando a los padres que son los únicos que están escuchando. Además, asegura la eliminación de las interferencias de los dispositivos de transmisión, para que podamos estar, en todo momento, pendientes de lo que ocurre en la habitación del bebé. Cabe destacar que, también, tiene un alcance en interiores de hasta 50 metros y, en exteriores, de hasta 330, para dar autonomía a los progenitores al tiempo que tranquilidad.

2 Hasta 24 horas de monitorización La batería con la que ha sido diseñado el dispositivo para los padres le proporciona una gran autonomía, con hasta 24 horas de monitorización antes de necesitar una recarga. Además, cuenta con cinco pilotos LED para advertir si su monitor está conectado, dentro de alcance o si la batería se esté agotando, para que, así, en ningún momento falle la conexión con el bebé.

3 Un proyector de estrellas Si algo hace de este vigilabebés uno de los más atractivos del mercado es que el monitor que permanece en el cuarto del niño hace las de proyector de luz de compañía, creando un cielo estrellado en el techo que se puede activar desde la unidad de padres o del bebé. En caso de que la luz le moleste, se pueden atenuar las luces, la pantalla y el sonido y ponerlas en modo nocturno para que no llame la atención del pequeño.

4 Control de temperatura Conscientes de que una pequeña fluctuación de temperatura en el ambiente puede hacer que estén inquietos, desde Philips han integrado un sensor que permite controlar los grados de la habitación del bebé y definir una alerta personalizada que avise si estos cambian.

