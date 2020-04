Casado avisa de la "catástrofe" que se avecina y acusa a Sánchez de "hacer el ridículo" en la crisis del coronavirus

Quiso Pablo Casado que Pedro Sánchez resolviera sus dudas en una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso. El líder del PP preguntó sobre la crisis económica y social derivada por el coronavirus afeó al presidente del Ejecutivo, solo un día después de que se anunciara el plan de desescalada, que no esté "diciendo la verdad a los españoles". En ese sentido, el líder de la oposición volvió a reiterar que Sánchez "miente y mintió en el pasado" cuando que "se podían celebrar las manifestaciones del 8-M". Además, le acusó de no proteger a los sanitarios y de comprar material a "intermediarios socialistas".

Casado parafraseó a Tarradellas y solicitó al presidente del Gobierno que "siga haciendo el ridículo si quiere" en esta crisis, pero que no pida "que lo hagamos con usted". Los populares, asimismo, pusieron el foco en la "catástrofe" que se avecina tras ver los datos marcados por la EPA. "¿Va a pedir usted el rescate a la UE?", se cuestionó el líder popular.

Volvió a enumerar Pablo Casado la lista de "mentiras" que a su parecer ha dicho el Ejecutivo a lo largo de estas semanas, incluyendo el plan de desescalada. "No sabemos cuántos asintomáticos van a tomar el vermú", sostuvo, al tiempo que criticó que Moncloa "haya encargado antes la encuesta del CIS" que el estudio de seroprevalencia.

También habló Casado de la ideología. "Miente cuando dice que no están aprovechando la crisis para avanzar en su agenda radical", en referencia a que Pedro Sánchez "no defienda al rey" ante las críticas de Unidas Podemos. Tampoco está de acuerdo el PP con la política de comunicación del Gobierno, porque la oposición se entera "por la televisión" del plan de desescalada. "Miente, señor Sánchez", sentenció Casado, que incluyó en esa ausencia de información a las autonomías, al resto de partidos y a la Unión Europea, al tiempo que le pidió que decretase el luto nacional por las víctimas del Covid-19.

En su turno, el presidente del Gobierno ha reconocido que los datos de la EPA son "suficientemente elocuentes" y ha explicado las medidas que ha impulsado el Ejecutivo para ayudara a familias, pymes y autónomos, al tiempo que ha recordado que se pondrá en marcha una comisión de reconstrucción.

Dicho esto, Sánchez ha pedido al líder del PP "dejar su postura intransigente, sumar y arrimar el hombro con el Gobierno de España" porque, según ha recalcado, es lo que necesita y anhela el conjunto de la sociedad española.

"Esté a la altura, se lo piden los españoles"

Menos duro, pero no menos crítico fue el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que pidió a Pedro Sánchez que deje "la improvisación" y la cambie por la "sensatez". Para la formación naranja, el plan de desescalada no es seguro y es "incoherente", presenta lagunas y se realiza cuando la población "no tiene protección suficiente". Bal solicitó al Gobierno que haga autocrítica y aseguró en el desconfinamiento "falta la fase de llamar a la oposición". El diputado exigió a Sánchez que "esté a la altura" porque "se lo piden los españoles".

Tomó también la palabra el secretario general del PP, Teodoro García Egea para dirigirse a Pablo Iglesias. De estar los populares en el Gobierno, "usted estaría rodeando la sede de Génova" porque "se le da mejor organizar un escrache que gestionar una crisis". Egea acusó al vicepresidente del Gobierno de querer "arruinar España" y "destruir al PSOE".

"Se le da mejor organizar un escrache que gestionar una crisis"

Para al número dos del Partido Popular, Iglesias usa "un tono sereno y pausado cuando quiere ocultar la verdad de lo que piensa" y le pide que "proteja a los mayores" o al menos, "no estorbe". Y dejó claro que "no hay comunidades autónomas del PP ni del PSOE". En un mensaje muy duro, Egea aseguró que la crisis saca "lo mejor de la gente" pero también "lo peor de la política, los políticos que anteponen la ideología a la salud". Terminó asegurando que el Ejecutivo tendrá al Grupo Popular "enfrente" ante un Gobierno "que se cae a trozos".