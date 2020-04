Ana María Aldón: "Yo era madre soltera y no tenía para comprarle los libros a mi niña"

La concursante de SupervivientesAna María Aldón, empresaria y esposa del extorero José Ortega Cano, ha revelado durante su estancia en la isla las dificultades económicas por las que pasó hace años.

Aldón contó a sus compañeros de concurso cómo cuando siendo joven y tras su divorcio del padre de su hija Gema, no tenía dinero para vivir. "Yo era madre soltera y no tenía para comprarle los libros a mi niña", confesaba.

La ahora diseñadora trabajó en una fábrica textil hasta que logró montar su primer negocio, una frutería en Sanlúcar de Barrameda. La experiencia de pasar penurias le marcó: "Así que cuando tengo, guardo", decía sobre el ahorro.

Y además, reveló que nunca cedió a la tentación de pedir ayuda. "Tengo mucho orgullo, y no pedía nada. Me acostaba sin comer, pero no pedía nada".

Fue en 2012 cuando saltó a la fama, al hacerse público su noviazgo con José Ortega Cano, con el que acabaría por casarse y del que se quedó embarazada poco después, en febrero de 2013.

Ana María Aldón se quejó también de quienes insinúan que no es capaz de valerse por sí misma: "A ver si piensas que Ortega cano me mantiene todos los gastos...", dijo, aclarando que tiene independencia económica gracias a sus estudios y su empresa de diseño.

"Una periodista dijo que cuando conocí a Ortega Cano fue como conocer a Dios", se quejó, antes de dedicarle duros insultos a esa periodista, cuyo nombre no reveló.

También su compañera de concurso, Ivana Icardi, reveló que cuando vino a Europa estuvo "tres meses durmiendo en el cuarto de los trastos de un estadio", junto a su familia, recién llegados de Argentina.