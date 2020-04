Pedro Duque, en 'El intermedio desde el sofá': "Los ánimos en el Gobierno son de un cauteloso optimismo"

Wyoming continúa con su sección diaria de 'Tú en tu casa y yo en la mía' en El intermedio en el sofá, y este martes entrevistó a Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Innovación.

"Muchas gracias por estar con nosotros, un placer, un honor y más teniendo en cuenta que en estos días debe de estar con un ajetreo... y debe de tener un lío tremendo", comentó el presentador al comenzar la entrevista.

Lo primero que le preguntó fue como estaban los ánimos por el Gobierno: "Hay optimismo, pesimismo...". Duque respondió que "todos los días tenemos cifras de gente que muere y vamos a tratar de mejorar la situación".

"Lo que sí que tenemos es un cauteloso optimismo y pudiera ser que pronto superáramos esta famosa curva", señaló el ministro. "Y se lo debemos a los sanitarios, a la gente de los servicios de seguridad y a todos los que han ido a trabajar para que todos podamos estar en casa y tengamos unos servicios básicos".

🔴 Wyoming entevista en 'Tú en tu casa y yo en la mía al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que cree que la ciencia está la altura de las circunstancias durante la pandemia de coronavirus. ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/210D3AEYsJpic.twitter.com/6Hxj0YpdKx — El Intermedio (@El_Intermedio) April 28, 2020

El presentador recordó una entrevista es la que Duque afirmó que no había un plan concreto de cómo abordar una pandemia: "¿Por qué no existía?". El ministro afirmó que "había planes parciales, pero no teníamos en ningún país del mundo un plan para algo tan súbito, tan intenso".

"Algo que ocurriera en todos los sitios al mismo tiempo, de manera de que no se pudiera pedir ayuda a otro país porque todo el mundo estaba ayudándose a sí mismo", aseguró Duque.