Coronavirus.- Mercadona ven un 60% més de tauletes de xocolata per la rebosteria i les picadetes

En els supermercats de la cadena hi ha més de 40 referències de tauletes de xocolata, disponibles segons els hàbits i costums de la zona d'Espanya i elaborades per deu proveïdors.

En l'assortiment destaquen les tauletes de xocolata, producte del que els clients solen consumir una o dos onces després dels menjars, entre hores o barrejades amb iogurts, coquetes, pa o brioixeria, destaca l'empresa valenciana en un comunicat.

També comercialitza tauletes per a fondre i gotes de xocolata, principalment per a l'elaboració de rebosteria, i xocolata en porcions per a prendre amb el café o racionalitzar el seu consum.

Aquest producte derivat del cacau es caracteritza per ser una bona font d'energia, contindre gran quantitat de vitamines i minerals com fòsfor, magnesi, ferro, potassi, calci, i substàncies antioxidants com els flavonoides.

La xocolata és un aliment estimulant a causa de la presència de teobromina, per la qual cosa en menjar-ho genera una sensació de plaer i benestar, ressalta la firma de Juan Roig.