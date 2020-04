Coronavirus.- El Ayuntamiento de Osuna recibirá 90.000 euros de un plan de emergencias aprobado por Diputación

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha explicado en una nota que "la aprobación de este programa excepcional está destinado a municipios de menos de 20.000 habitantes y tiene como finalidad minimizar el impacto económico y social que las consecuencias del coronavirus está suponiendo en las familias, especialmente en las más vulnerables y afectadas por esta situación excepcional que padecemos, con el fin de evitar la exclusión social".

Sobre este programa, la alcaldesa ursaonense ha manifestado que "las ayudas que desde el Ayuntamiento vamos a prestar, a través de la Delegación Municipal de Servicios Sociales por medio de este plan especial, están destinadas a cubrir las necesidades y demandas sociales básicas de personas o familias que se encuentren en una situación de crisis económica derivada del estado de alarma actual y que no puedan hacer frente a gastos de primera necesidad".

En este sentido, se hace referencia a los gastos básicos de alimentación, aseo personal e higiene doméstica; productos farmacéuticos o medicamentos no subvencionados por la Seguridad Social; y suministros básicos de electricidad, agua y gas que no estén recogidos en el Bono Social u otras necesidades, "cuando éstas no sean posible cubrirlas por medios propios ni mediante otras ayudas públicas, siempre que esté debidamente motivado y justificado".

Además, Rosario Andújar ha destacado que "estas ayudas extraordinarias vienen a complementar a las otras ayudas económicas de Emergencia Social que ya recibimos los ayuntamientos por parte de la Diputación provincial, pues se trata de un nuevo plan que tiene atribuido un objetivo específico por las circunstancias especiales de estado de alarma que ha provocado el covid-19 y será el Ayuntamiento quien determine la forma de distribución de estos nuevos fondos, de acuerdo con las necesidades sociales y económicas que los trabajadores sociales municipales detecten en familias de nuestro municipio en situación de vulnerabilidad o de exclusión".

La alcaldesa ha manifestado que "todas las ayudas que nos sean concedidas por otras administraciones públicas -sea provincial, autonómica o estatal- son bienvenidas para nuestro pueblo, pues los efectos en la economía y en la sociedad que está causando esta crisis sanitaria son graves y están afectando tanto al bienestar de nuestros vecinos como a nuestra actividad productiva y tejido empresarial, por lo que con estos programas especiales, junto con nuestro fondo económico extraordinario y nuestros planes especiales municipales, contribuiremos a paliar los efectos de esta crisis y a que la calidad de vida de nuestro pueblo se vea lo menos mermada posible".

Este Programa Excepcional de Concesión de Ayudas de Emergencia Social de la Diputación de Sevilla se ha creado para ampliar la dotación de las partidas presupuestarias que la entidad provincial destina a los municipios para contribuir a garantizar los ingresos suficientes a familias y asegurar la cobertura de sus necesidades básicas y permanecerá vigente hasta que finalice el estado de alarma.