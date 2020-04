Rosa María Sardá: "Tengo cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan"

Rosa María Sardá reconoció este domingo que no se encuentra en su mejor momento debido a su lucha contra el cáncer que padece.

La artista española charló con Jordi Évole y aseguró: "Tengo cáncer, pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan".

Además, la hermana de Xavier Sardá indicó que, aunque la enfermedad está "controlada", es pesimista respecto a ella.

"El cáncer es invencible, no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan de tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un match de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana", confesó Sardá.

Algo con lo que no estaba de acuerdo el periodista: "No siempre, a veces se sale. Me voy a resistir un poco a esa afirmación", opinó.

¿Y después de esto? “Seguiremos exactamente igual… Mientras no haya justicia social, no habrá paz”

Rosa M. Sardà en #LoDeQuédateEnCasa6pic.twitter.com/LGTGIOWlV5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 26, 2020

"Pues tú mismo", le rebatió ella, que cree que, después de la pandemia del coronavirus nada va a cambiar y "seguiremos exactamente igual".