Simón detalla las 4 recomendaciones sanitarias hacia una "nueva" normalidad: "No será como la de hace un año"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dado este domingo algunas líneas generales de cómo va a ser la desescalada del confinamiento en las próximas semanas, que podrá llevarse a cabo siempre y cuando se consolide la evolución favorable de la pandemia que se viene observando desde hace unos días.

Sin embargo, como ya se había advertido, Simón no ha dejado dudas de que la desescalada no conllevará una vuelta a la vida normal que conocíamos antes de la pandemia: se abrirá paso a "una nueva normalidad" en la que se habrán de consolidar los logros de control del brote de coronavirus conseguidos hasta ahora y, a la vez, estar preparados por si hubiera nuevas olas.

En esta nueva etapa que está a punto de abrirse si todo marcha como esperan los epidemiólogos, Simón ha comentado que ya no será tan importante conocer el número de contagios, porque es esperable que haya menos, como tener la capacidad de detectar los casos sospechosos para poder aislarlos, tanto a ellos como a sus contactos directos, y controlar los posibles nuevos rebrotes.

Para asegurar la protección en este sentido, el centro que dirige Fernando Simón ha elaborado un documento que incluye cuatro recomendaciones sanitarias, que son el refuerzo de la asistencia sanitaria, asegurar la vigilancia epidemiológica, la identificación y contención precoz de fuentes de contagio y continuar con las medidas de protección colectiva.

Consulte el documento completo con las recomendaciones sanitarias Descargar

Las cuatro recomendaciones sanitarias

El primer punto, el refuerzo de la capacidad asistencial sanitaria, es para los expertos "fundamental" a la hora de gestionar la pandemia. "Una capacidad asistencial adecuada y adaptada al riesgo podría evitar periodos de confinamiento", apunta el documento, en el que se indica que será necesario que las comunidades autónomas consoliden los esfuerzos que han hecho las últimas semanas marcados por la urgencia de la pandemia.

Así, desde el Gobierno central abogan por "garantizar" una expansión neta de camas para pacientes agudos y de UCI que no continúe desplazando recursos de tratamiento de no Covid-19 a Covid-19 y, progresivamente, ir reanudando En la asistencia habitual de pacientes con patologías distintas a Covid-19 que durante la primera onda epidémica, "no fueron atendidos como lo habrían sido en circunstancias ordinarias". Además, es importante asegurar las medidas de control de la infección en hospitales y otros centros, como residencias de ancianos.

En segundo lugar, habría que dotar al sistema de una capacidad de diagnóstico adecuada, encaminada más a localizar antígenos (el virus propiamente dicho y la infección en curso) que anticuerpos (que indican que la enfermedad ya se ha pasado y se han generado defensas). En este sentido, Simón ha considerado importante dotar a los servicios de Atención Primaria de test para que tengan capacidad de diagnóstico. "Se establecerán indicadores y protocolos de vigilancia que irán dirigidos a la monitorización y caracterización de los casos sospechosos y confirmados de forma precoz", apunta el documento divulgado este domingo.

Este punto está directamente relacionado con la tercera recomendación: identificar y contener las fuentes de contagio. Esta es una condición "necesaria" para iniciar la transición a las nuevas fases de evolución de la epidemia.

Por otro lado, también resulta fundamental observar lo que se ha denominado "medidas de protección colectiva", como el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos o estornudar en el codo, entre otras. El doctor Simón ha explicado que hay que "mantener la tensión" en este sentido.

Habrá desescalada gradual por CC AA

"La evolución ya es favorable y hemos de cerciorarnos de que se consolida", ha señalado Simón como imprescindible para ir avanzando en la desescalada, que siempre atenderá a "criterios epidemiológicos y de salud pública" y que necesitará de un desarrollo "suficiente" de las cuatro capacidades estratégicas señaladas antes.

El progresivo aumento de la movilidad y de la actividad laboral podrá adoptarse antes en unas comunidades autónomas que en otras, dado que se procederá a la identificación de áreas geográficas con capacidades de preparación adecuadas, "con situaciones epidemiológicas y de riesgo homogéneas". Esta delimitación de áreas geográficas se acordará con las comunidades autónomas, recoge el documento de los expertos, que harán valoraciones de este aspecto junto a los gabinetes técnicos de cada comunidad.