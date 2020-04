Coronavirus.- Los padres del desaparecido Paco Molina esperan encontrarlo si ha sido atendido en algún hospital

Así lo han expuesto en su intervención en la iniciativa 'Diálogos desde el confinamiento para mantener viva la memoria de los desaparecidos', una ventana abierta en las redes sociales por la Fundación QSDglobal, desde la que el periodista y promotor de dicha entidad, Paco Lobatón, conversa con los familiares de personas desaparecidas, y quien destaca que dicha petición para Sanidad parte de Afadecor, la asociación de familias y amigos de personas desaparecidas centrada especialmente en menores, nacida en Córdoba.

En este sentido, su padre, Isidro, que es uno de los impulsores de dicha asociación, declara que "en esta situación da tiempo a pensar y darle vueltas a las formas de poder ayudar y encontrar no sólo a nuestro hijo, sino a más desaparecidos", de ahí que confíe en la gestión con el Gobierno.

Mientras, comenta que en estos momentos "estar confinados ya lleva de por sí situaciones un poco violentas, por no estar acostumbrados a estar encerrados en casa, pero encima con ésta situación lo primero que se te viene a la cabeza es ¿dónde está mi hijo Paco?, ¿necesitará ayuda?", entre otras cuestiones que se hacen estos progenitores, que tienen otro hijo.

Su madre, Rosa, confiesa que "la angustia de no saber qué ha pasado es mucho peor que el confinamiento", a lo que añade que cree que de esta situación de confinamiento no van a salir "más reforzados", porque "la Policía ahora no se dedica enteramente a los desaparecidos, porque hay otras urgencias más fundamentales", de modo que opina que "se está perdiendo el tiempo" para hallar pistas sobre los distintos casos. "Es un parón inevitable", pero "un dolor añadido", apostilla Isidro.

Entretanto, el padre de Molina indica que en estos casi cinco años ha comprobado que "la gente que ha sufrido algo, algún problema, empatiza mucho más con esta situación, con las familias que tienen un ser desaparecido". Así, espera que "esta desgracia que vive todo el mundo haga más empáticas a las personas con este problema".

No obstante, su madre cree que "esto va a marcar a la gente, pero nuestro problema sigue siendo invisible", aunque el padre destaca que "el Ayuntamiento de Córdoba está por la labor de hacer visible este problema", como por ejemplo con el apoyo para celebrar una exposición de la fundación en la capital, a la vez que elogia la labor con Afadecor y la colaboración con la Diputación, tras presentarle un proyecto relacionado con la desaparición de menores con unas jornadas informativas en la provincia y "los jóvenes sean conscientes".

Según remarca su madre, "mi hijo no se fue, se lo han llevado, aunque no sé dónde, pero él no se fue". Al respecto, desde la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional apuntaron el año pasado a la investigación sobre "personas que rodeaban a Paco, bastante más mayores que él", que podrían "tener algún dato que a lo mejor no han querido dar por miedo o porque les implica directamente en algún hecho que no es del todo lícito".

EL CASO

Francisco Molina Sánchez se encuentra en paradero desconocido desde el 2 de julio del año 2015, cuando quedó con unos amigos en la capital cordobesa.

Desde el principio del caso, su padre ha puesto en duda que su hijo se marchara voluntariamente, dado que "no se llevó el dinero que tenía en casa, ni tampoco ropa", por lo que no entiende cómo, según testigos, el menor tomó un autobús hacia Madrid, donde se le perdió la pista.

Durante este tiempo han recibido muchas llamadas aportando falsas pistas, algunas de las cuales han sido investigadas por la Policía. Una de ellas "era de Colombia y nos pedían dinero, diciendo que si no matarían a mi hijo", según relató el padre, quien agregó que la Policía descubrió de dónde venía y que era una pista falsa.

Asimismo, un hombre con antecedentes acusado de un delito contra la integridad moral, después de que supuestamente ofreciera a los padres de Francisco Molina pistas falsas sobre su paradero, aceptó en sede judicial en noviembre de 2017 una pena de seis meses de prisión y multa de unos 700 euros, tras reconocer los hechos y pedir "disculpas" por lo que hizo. El caso está abierto, tanto judicial, como policialmente.

Además, el correo electrónico 'buscandoapacomolina@gmail.com' se mantiene abierto por la familia para que ciudadanos que se realizaran fotos en torno a los días de la desaparición de Paco en el centro de la capital cordobesa o en la Estación de Autobús de Córdoba, donde se le vio coger un autobús, o en Madrid, hacia donde se dirigía dicho vehículo, las envíen al correo, al tiempo que ven "interesantes" fotos del área de servicio de Pedro Abad (Córdoba), por ser lugar de parada del autobús.

Al hilo de ello, Isidro Molina comentó hace unos meses que les habían llegado varias fotos, pero ninguna útil para la investigación. También aclaró que las fotos son "totalmente confidenciales y no se van a publicar", pero que "a lo mejor" pueden dar pistas para la investigación, recordando lo ocurrido a tal efecto en el caso de la menor Madeleine McCann.

También, explicó que "la Policía ha buscado a Paco en diez países, entre ellos Irak y Siria, pero también en Italia", entre otros. Los padres del joven están viviendo esta búsqueda "incesante con la esperanza de volver a verlo algún día".