Una pediatra explica a los padres que si se cumple el distanciamiento social la mascarilla no es necesaria

20M EP

Son muchas las dudas que se plantean los padres estos días sobre la salida de los niños a partir del domingo, día 26 de abril. Entre ellas está la del uso o no de mascarillas para los más pequeños. Sylvia Belda, vocal de Hospitales de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha y pediatra de la UCI pediátrica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, ha asegurado a Europa Press que "los niños muy pequeños no deben ponerse mascarilla porque no la saben usar" y ha advertido de que "si se cumple el distanciamiento social, la mascarilla no es necesaria".