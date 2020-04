Más de 100.000 menores podrán salir a la calle en Navarra a partir de este domingo

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha animado a las familias a "disfrutar de esta salida cumpliendo con las medidas preventivas para contribuir y facilitar un alivio seguro del confinamiento que disminuya el riesgo de rebrotes de la enfermedad, en línea con lo establecido por el Ministerio de Sanidad".

Conscientes del "gran esfuerzo" que está suponiendo el confinamiento en los hogares para las familias, desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) se recuerda a las familias "los beneficios físicos y emocionales que tiene para la salud el salir de casa, pero sin olvidar, en ningún momento, la importancia de mantener y cumplir con las debidas medidas preventivas ante el aumento del riesgo que puede suponer el agruparse en espacios públicos".

Concretamente, 100.177 menores de 14 años podrán salir en la Comunidad foral para dar paseos durante una hora al día, bajo el control y acompañamiento de un adulto. Por áreas de salud, 75.947 menores podrán hacerlo en la de Pamplona, 15.541 en la de Tudela y 8.689 en la de Estella, ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

El ISPLN ha subrayado la importancia de cumplir fundamentalmente con las siguientes medidas preventivas: no agruparse; no jugar con otras niñas y niños; mantener la distancia de 2 metros de distancia; lavarse muy bien las manos con frecuencia, al menos, antes de cada salida y al regresar a casa con agua y jabón o gel hidroalcohólico durante alrededor de 40 segundos; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; y, sobre todo, la de evitar salir de casa en caso de tener síntomas respiratorios.

Asimismo, recuerda que las mascarillas, si se utilizan correctamente, pueden ser una medida complementaria para la prevención. Hay distintos tipos de mascarillas, unas más adecuadas para profesionales sociosanitarios, personas con la enfermedad, grupos vulnerables, etc. y otras más apropiadas para población general.

En este último caso, se considera siempre una medida complementaria que puede servir para reducir la propagación de gotas infectadas si las hay, valorando su uso cuando se acude a zonas con mayor concentración de personas, espacios cerrados como supermercados o centros comerciales y cuando se utiliza transporte público. Según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra "no sería necesario utilizarlas en estas salidas si se pueden cumplir las medidas preventivas de distanciamiento e higiene".

QUIÉN, CÓMO Y CUÁNDO SALIR

Las niñas y niños menores de 14 años son quienes podrán salir de casa, en el horario establecido para que puedan hacerlo: entre las 09.00 y las 21.00 horas, "intentando evitar las horas punta o salir todas las familias al mismo tiempo". Lo harán acompañados por una persona adulta y en un número de tres menores como máximo. La distancia máxima en la que podrán pasear será de un kilómetro alrededor de su domicilio, al aire libre. En las zonas rurales, podrán también disfrutar del campo o del bosque.

En estos paseos no podrán acceder a zonas de juego con columpios ni a instalaciones deportivas, pero sí podrán correr, saltar, andar en patinete o pasear. Los bebés y las niñas y niños más pequeños podrán ir en su cochecito o silleta. Desde el ISPLN se recuerda que "resulta clave actuar con solidaridad y sentido común para prevenir nuevos contagios y aprovechar ese tiempo de salida. Nos jugamos mucho".

Asimismo, ha recomendado a los padres "prestar atención a los hijos e hijas". "Las vivencias y sentimientos de cada cual han podido ser diferentes durante el confinamiento y, también, se puede vivir de distintas maneras esta salida". Según el ISPLN, puede suponerles "un cierto estrés, también a madres y padres, y necesitar alguna actividad previa para calmar los nervios y relajarse (bailar, saltar, escuchar música, leer...)".

"Es útil hablar con los hijos y las hijas, identificar, aceptar y normalizar sus emociones (alegría, ansiedad, miedo...), enseñar y practicar las medidas preventivas si no se ha hecho antes, respetar si quiere o no quiere salir y valorar alternativas de salida. Durante la salida es importante ir observando sus reacciones y deseos e intentar, en general, actuar con calma ante cualquier situación, y la vuelta, animar con respeto a compartir cómo se ha estado, lo que más ha gustado, etc", ha recomendado el Ejecutivo foral.

HOJA DE RUTA PARA LA DESESCALADA

Navarra trabaja en una hoja de ruta de transición hacia la desescalada. Por un lado, la planificación se está coordinando con las comunidades autónomas y el Estado mediante el Consejo Interterritorial de Salud, en el que intervienen como responsables sanitarios de Navarra la consejera, Santos Induráin; el director general de Salud, Carlos Artundo, y el jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones, Aurelio Barricarte.

Por otro lado, en los próximos días se va a convocar una nueva reunión de la Comisión Interdepartamental del Gobierno de Navarra que sigue, desde el inicio de la crisis, la evolución y efectos de la pandemia de COVID-19 en diferentes sectores de la Comunidad Foral.

El Departamento de Salud, por su parte, intensificará este fin de semana las reuniones entre Salud Pública y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para actualizar la situación, tanto del ámbito asistencial (Atención Primaria, hospitales y urgencias) como del preventivo, para concretar la estrategia de desescalada anunciada hoy por la Presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, en el Parlamento, enmarcada en las medidas generales adoptadas por el Ministerio de Sanidad.