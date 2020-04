Aless Gibaja reflexiona sobre su vida y confiesa sus complejos: "He perdido mucho pelo, pero sigo igual que siempre"

Aless Gibaja se ha abierto en canal para sus fans. Por eso, ha querido responder a todo lo que busca la gente sobre él en internet, y contestar sin censura sobre su pasado, su familia, el fin de su relación de amistad con Oriana Marzoli o sus mayores complejos.

La primera pregunta a la que contestó en el medio Outdoor fue sobre su faceta de cantante. El influencer sacó en 2014 la canción Sexy Summer y, en 2017, deleitó a sus fans con Menéalo. "Yo reconozco que no canto, es todo autotune", reconoció. "A la gente le gustan mis canciones y siempre me las piden. De momento no me lo he planteado, pero por qué no sacar un summer hit".

Por otra parte, su edad era un misterio. Sus seguidores querían saber su año de nacimiento, porque aunque mantiene un rostro aniñado, el tiempo pasa para todos. "Tengo 32 años, aunque yo digo 'veintisiempre'. No se puede engañar a nadie, existe Wikipedia. Nací en enero de 1988. Si coges mi DNI pone 19 de enero de 1988", comentó el exconcursante de GH VIP 5.

El joven quiso hablar sobre su pérdida de pelo, un asunto que le ha ocasionando complejos hasta el día de hoy. "Soy frentudo más que calvo. Me he planteado hacerme un injerto capilar muchas veces, pero me da mucho miedo. Siempre he sido frentudo, y sí que me gustaría ponerme pelo".

Aunque reconoció que le da miedo la anestesia, no descartó pasar por el quirófano y volver a tener tupé. "He perdido mucho pelo, pero sigo igual que siempre. Sigo siendo yo, con mis looks y mis cosas. Perdí un tupé, pero no fue por voluntad propia", contestó.

Aless sabe que es un referente para muchos adolescentes, por eso quiso aprovechar su fama para frenar el acoso escolar, algo con lo que tuvo que convivir desde que era pequeño. Incluso reconoció que, a aunque a lo largo de los años se ha vuelto más fuerte, todavía hay gente "del mundillo" que han intentado perjudicarle, pero él "ya no sufre".

Por último, su relación de amistad con la televisiva Oriana Marzoli fue muy comentada, pero llegó a su fin hace un año: "Fue por malentendidos de terceras personas, por una pelea que hubo y en la que ella sintió que no la apoyé. Yo estaba ya supercansado de Oriana, nos peleábamos todos los días. Fue una explosión y al final nunca se solucionó ni se habló".