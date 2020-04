El tarot del día: del 27 de abril al 3 de mayo y estrella de la semana

Sota de oros, 6 de bastos, El Loco, 6 de copas, 4 de bastos: Esta mano de cartas nos indica que la primera parte de la semana estará más centrada en asuntos materiales, laborales, económicos y mundanos en general, mientras que en la segunda van a pesar algo más los asuntos del corazón o la vida íntima. Por otro lado también indica que la primera parte sería algo más fructífera o simplemente se canalizarán mejor las energías y se tomarán iniciativas más acertadas. Sin embargo la segunda mitad puede ser más inestable, con algunos momentos muy felices pero también con algunos reveses u oscuridades. Finalmente El Loco indica que abundarán las novedades y situaciones inesperadas, también que la intuición se hallará en el máximo y nos será de gran ayuda.

LUNES 27



10 de oros, 9 de oros, 6 de espadas: La semana se iniciará con un día muy centrado en los asuntos materiales, financieros y laborales. En algunos casos se producirán iniciativas o acontecimientos relativos a esos ámbitos mientras que en otros se estará muy pendiente de estas cosas por uno u otro motivo. Pero hay que señalar que tanto el 10 como el 9 de oros indican claramente que se trataría de un día favorable o de muchas potencialidades en el que conviene moverse y aprovechar las oportunidades.

MARTES 28



4 de espadas, dos de oros, As de oros: Continuará en la línea del día anterior, muy centrado en los asuntos materiales y financieros, laborales y mundanos. El As de oros nos sugiere que incluso podría ser aún mejor o lograrse algún importante éxito o realización sobre todo hacia la segunda mitad del día, aunque no en todos los casos. Bueno para tomar toda clase de iniciativas e incluso correr riesgos en relación con estos asuntos. El 2 de oros indica que a menudo habrá que elegir entre dos opciones.

MIÉRCOLES 29



4 de oros, rey de oros, 3 de copas: Este día también en lo fundamental seguirá el camino de los dos anteriores, poniendo mayor atención y al mismo tiempo obteniendo más y mejores frutos en asuntos relacionados con las finanzas, los bienes materiales o el trabajo. En otros casos quizás en estos días no haya tales éxitos pero sí serán muy favorables para iniciar nuevos proyectos y sembrar con vistas a recoger de cara al futuro. El de copas indica que también será agradable en amor o familia.

JUEVES 30



6 de bastos, 7 de copas, El Mago: Este va a ser un día más polifacético, de gran dinamismo y actividad tanto física como intelectual pero un tanto inestable, bohemio o rico en estímulos, inquietudes sorpresas y ganas de hacer cosas en general. Bueno para los viajes y las comunicaciones. En la mayoría de los casos será un día fructífero en asuntos materiales y de tipo laboral pero como fruto de la actividad y el esfuerzo. Inestable en la vida sentimental y relaciones íntimas aunque no va a ser negativo.

VIERNES 1



4 de copas, El Colgado, 9 de copas: Este día, a diferencia de los anteriores, estará bastante más centrado en los asuntos del corazón, vida íntima, familia, placeres o diversiones. Al mismo tiempo también El Colgado nos indica que podría ser algo más difícil o adverso que los anteriores, en muchos casos es posible que las cosas no salgan como se esperaba, al menos en la primera parte del día ya que hacia la tarde o últimas horas llegarán alegrías inesperadas o quizás muchas dificultades se solucionarán.

SÁBADO 2



10 de copas, 3 de bastos, 4 de espadas: El fin de semana se va a iniciar con un día claramente positivo, armonioso o favorable a nivel global, como nos indican estas tres cartas singularmente benéficas, para muchos incluso podría ser el mejor día de la semana o el más satisfactorio. Sobre todo podría ser bastante bueno para la vida íntima, amor, familia o amigos más íntimos. En muchos casos sueños e ilusiones que al fin se harán realidad o caminarían en esa dirección con claridad. La paz tras la lucha.

DOMINGO 3



Sota de espadas, cinco de bastos, cuatro de bastos: En esta ocasión el domingo quizás no se presente demasiado bien. De forma inesperada o por pequeñas cosas podrían producirse algunas tensiones o conflictos familiares, o también con la pareja. Será un día de muchos nervios o desasosiego con motivo o sin él. Pero en la mayoría de los casos será como una tormenta de verano que se calmará al final del día o las cosas cambiaran favorablemente. Sobre todo conviene tener cuidado con los celos.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Estos últimos días del mes recibiremos la influencia de Hamal, la más brillante de la constelación de Aries, llamada también Cabeza de carnero. Se trata de una gigante anaranjada de influencia marcial y belicosa, muy en paralelo con la constelación que preside. Sin duda es excelente para todo lo que signifique lucha y competición pero conviene tener cuidado con el riesgo de canalizar mal la energía y que esta se vuelva más destructiva o autodestructiva, pues hay cierto peligro de ello.