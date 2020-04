Dardo de Jorge Javier Vázquez a la clase política: "Son una auténtica vergüenza, dejen de echarse los muertos en cara"

El presentador Jorge Javier Vázquez, quien acostumbra a opinar sin pelos en la lengua sobre la clase política, ha criticado este miércoles en Sálvame el comportamiento del Gobierno y de los partidos de la oposición frente a la crisis del coronavirus, calificándolo esta vez de "bochornoso", "frío" y "calculador".

Tras emitirse en el programa el momento en que la periodista Mariló Montero, después de 37 días luchando contra el Covid-19, recibía el alta médica y se reencontraba con su marido, Vázquez ha aprovechado para criticar, visiblemente enfadado, la actitud de los políticos frente a la situación que atraviesa el país.

El comunicador ha empezado diciendo que España no va a salir de la crisis por "Sánchez, Casado, Rufián o Abascal, sino por la gente que forma parte de este país, que está muchísimo más a la altura que la clase dirigente, que son una autentica vergüenza".

"No se puede ser más poco empático, más calculador, frío... Y hablo de absolutamente todos los partidos: es bochornoso", ha valorado. "Que no nos hagan pasar mas vergüenza ni más asco. La fuerza de este país es la gente que lo forma, los españoles, pero no la gente que está ocupando en estos momentos el Congreso. Lo tenia que decir", ha apuntado, recibiendo un aplauso en el plató.

El presentador catalán ha opinado además que "cada vez que hay pleno" los políticos "se superan en bochorno", y ha exigido "la celebración de la vida", pidiendo respeto para las víctimas de la enfermedad y para sus familiares.

"Me gustaría que dejasen a los muertos en paz, que bastante tienen ya con haber fallecido. Y, sobre todo, que respetemos el dolor de los familiares. Por favor, no jueguen con los muertos. Dejen de echároslos en la cara. Tengan un poco de decencia por la gente que ya no está", ha sentenciado.