¿Es para tanto? A Pilar Rubio no le convence el tinte de pelo que se ha echado

No ha acabado ella del todo satisfecha. Y es que Pilar Rubio se ha hecho su propio tinte de pelo y ya sea por el color o por algún detalle no está convencida del resultado, aunque sus seguidores no dejan de decirle que se equivoca, que sigue "estando guapísima".

Pero como ahora mismo todas las peluquerías y centros de estética están cerrados por el estado de alarma decretado por el Gobierno a causa del coronavirus, es normal que la colaboradora de El Hormiguerohaya decidido hacerlo por su mano.

Lo ha hecho casero. No el tinte per se, sino el dárselo, porque la modelo de 42 años no ha podido esperar más hasta el final de la cuarentena. El pelo ha seguido creciendo y, sobre todo, habían aparecido más canas, y se dirigió al supermercado, compró en la sección de belleza el tono que buscaba y ¿voilà?

"Al final he acabado haciéndome el color en casa. Me he puesto un 4.15 en raíz y medios, las puntas no. Quizás me ha quedado un poco oscuro para esta época del año… No sé… No estoy muy convencida…", revelaba la esposa de Sergio Ramos.

Eso sí, sus más de 4.600.000 seguidores no están en absoluto de acuerdo con su percepción y había incluso quien le quitaba hierro al asunto. "Con un par de lavados verás como se te aclara y mejor", "a tomar el sol y se te aclara antes", le decían, o el siempre consabido refranero, "mal de muchos, consuelo de tontos": "a todas nos está pasando algo parecido".

Sin embargo, lo que más se repetía era los "estás guapísima", "eres preciosa", "te queda genial" y un largo etcétera de emoticonos de corazones y caras con los ojos arrobados en amor.

Sus fans están encantados con cómo está sobrellevando la madrileña este confinamiento y lo bien que se lo está haciendo pasar a ellos y ellas, no solo por los consejos que da, como cuando desmontó varios mitos sobre el embarazo, sino, por ejemplo, con su último vídeo, enseñando a hacer helados de fruta para los más peques de la casa.