La reacción de Cepeda cuando Broncano le pregunta por qué le llaman "calvo": "Si me quedara sin pelo me iría a Turquía"

A pesar de la crisis del coronavirus, David Broncano ha encontrado la manera de seguir realizando entrevistas en Lo que de verdad importa, el nuevo nombre que recibe el programa La resistencia durante el estado de alarma. El presentador charla cada semana con sus invitados a través de videollamada y este martes le tocó al cantante Luis Cepeda, con quien recordó la etapa en la que el 'extriunfito' se convirtió en carne de meme en Twitter, bajo el mote "Cepeda calvo".

A comienzos del pasado año, el músico publicó un tuit en el que pedía a los fans que le enviasen carteles de su gira hechos por ellos para publicarlos en sus redes sociales, lo que le costó una oleada de críticas. Pero eso no es todo, ya que uno de los carteles presentaba una fotografía editada en la que Cepeda lucía sin pelo en la cabeza. A partir de ese momento, las redes sociales se inundaron durante días de comentarios donde se leía "Cepeda calvo".

Por este motivo, el presentador del espacio de Movistar + no dudó en rescatar la polémica para preguntarle por el origen del mote. "Es una forma que tienen los niños y los haters de insultar por redes pero sin llegar a insultar. Si llamas hijo de puta a alguien quizás te puedan cerrar la cuenta, pero calvo no es tan malo, aunque cuando viene en masa es un poco raro", explicó el de Ourense.

Tras estas palabras, el cómico apuntó que "molaría que, del estrés que te genera que te llamen calvo, te quedes calvo", calificando este comentario de "profecía autocumplida". De esta manera, el exconcursante de Operación Triunfo 2017 le dijo que quedarse sin pelo, él se pondría.

"Yo me pondría pelo, lo haría porque he visto el meme de mi cara sin pelo y no me gusto. No tengo cara de ser calvo. Entonces, en caso de que me quedara sí que iría a Turquía", desveló, admitiendo que se sentía sorprendido porque pensaba que le iban a "trolear" más con la polémica del meme, pero no fue así.

El artista lanzó recientemente el videoclip de Gentleman, su nuevo sencillo, del que emitieron un fragmento en el programa. Además, se presentó con unas pautas que había escrito para no olvidarlas durante la entrevista: "Recuerdos de Roberto leal, cuánto he follado el último mes, no llores si te llaman calvo, reírme".