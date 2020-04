El vídeo que compara los anuncios de diferentes marcas durante la cuarentena y muestra que "todos son iguales"

Está claro que, en muchas ocasiones, los anuncios de televisión repiten ciertos patrones para enganchar al mismo tipo de público o para intentar vender el mismo tipo de producto. Sin embargo, cuando la temática es casi unánime, la cosa se pone más difícil.

Eso es lo que ha intentado demostrar un vídeo de YouTube, que ha comparado spots publicitarios de diferentes marcas centrados en la cuarentena y está claro que repiten distintas fórmulas en muchos casos. Coches como Kia, marcas de telefonía e informática como Apple y Samsung o empresas de transporte como FedEx son algunos de los ejemplos que utiliza y, aunque son anuncios extranjeros, podría aplicarse perfectamente a ejemplos españoles.

Casi todos comentan que estamos viviendo "tiempos inciertos", destacan que están aquí para ayudarnos y que todos juntos saldremos de esto. También resaltan palabras muy recurrentes como "personas", "familias" u "hogar".

Además, no solo las frases, también la música calmada o los planos de vecinos en sus balcones, videollamadas, etc. Pero en realidad, es una práctica lógica y normal, pues en los "tiempos inciertos" en los que vivimos no se tienen todos los medios disponibles.

Así lo explica el creador del vídeo de YouTube: "Muchas empresas han encontrado que no tienen demasiado presupuesto casi de la noche a la mañana. Necesitaban enviar un mensaje y rápido (...) Como no pueden grabar un nuevo anuncio debido al distanciamiento social, recopilaron viejas imágenes de archivo y usaron la pista de piano libre de derechos más inofensiva que pudieron encontrar".