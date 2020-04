Laura Escanes abre el baúl de los recuerdos y muestra una fotografía de su adolescencia

Laura Escanes ha aprovechado el confinamiento para rescatar algunos de sus secretos mejor guardados. Y es que la influencer ha decidido acudir al baúl de los recuerdos para publicar en sus redes sociales algunas fotografías de sus años de adolescencia.

En ellas, se puede ver a una jovencísima Laura disfrazada de Caperucita Roja, de excursión con sus compañeros de clase o posando con una "mirada interesante". Además, rescató una imagen junto a su amiga Henar, en la que lucía un outfit de minifalda negra y sandalias. "Vaya look que me marqué", escribió.

Tras ver estas imágenes, es innegable que la esposa de Risto Mejide ha cambiado. Después de dejar atrás su larga melena, desde hace un año nos hemos habituado a su imagen actual: pelo corto y castaño, aunque parece que está decidida a dejarlo crecer nuevamente.

La modelo celebró recientemente sus 24 años rodeada de su familia, y aunque fue un cumpleaños diferente, Escanes reconoció que se sentía feliz, ya que era el primer aniversario que celebraba junto a su hija Roma. "El primer cumpleaños con la bebé (el año pasado estabas dentro) y no me puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Gracias mi amor, Risto Mejide. Gracias a todos vosotros por todas las felicitaciones y el amor que me habéis mandado", se lee en la fotografía.