Laura Escanes se cansa de un 'hater' que juzgó sus pechos: "Te puedes ir a la mierda"

Laura Escanes es una mujer que no tiene pelos en la lengua a la hora de poner en su sitio a los haters que se pasan de la raya. Aunque por lo general suele ignorarlos, hay algunos con los que no puede quedarse callada.

Laura, como todos los Aries, ha cumplido años en esta cuarentena y, aunque no lo ha podido celebrar junto a sus amigos y familiares, ha recibido todo el cariño de su hija y su marido, que le sorprendió con una gran tarta.

"Happy bday to me. Un cumpleaños especial, distinto. Un poco raro también, para qué engañarnos. Echo de menos abrazar a mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis padres, mi hermano y mis amigos. Hemos podido hacer videollamada con casi todos y hemos podido soplar unas velas con un pastel que no esperaba tener. Podemos sumar un día más juntos, a pesar de la distancia. Y podemos celebrar que estamos bien. Pero sobre todo, un cumpleaños especial. El primer cumpleaños con la bebé (el año pasado estabas dentro) y no me puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Gracias mi amor @ristomejide. Gracias a todos vosotros por todas las felicitaciones y el amor que me habéis mandado. #24

Pero como siempre, están los haters que quieren poner la puntilla en todo, ya sea porque le molesta la felicidad de los demás, sobre todo si son famosos, o porque se creen con el derecho de juzgar el cuerpo de los demás, en este caso, los pechos de Laura Escanes.

"Que feos tienes los pechos jauja", le dijo a la influencer por una foto que ella había subido a las historias de Instagram. Ella no ha podido obviarlo y ha decidido darle una respuesta contundente: "Vete a la mierda".

La respuesta de Laura Escanes a un 'hater'. lauraescanes/INSTAGRAM

Al parecer, el hater criticaba los pechos de la modelo porque no llevaba sujetador para estar en casa. Se ve que ni siquiera las modelos escapan a la imposición de tener que estar perfectas y preciosas incluso en su propia casa.