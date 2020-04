Pide que le devuelvan el dinero gastado en miles de rollos de papel que compró al comienzo del brote de coronavirus

Un hombre de la ciudad australiana de Adelaida ha intentado devolver a un supermercado local suministros por valor de miles de dólares, como papel higiénico y gel desinfectante de los que hizo acopio al comienzo del brote de coronavirus, según informa ABC News.

Según John-Paul Drake, director del supermercado Drakes Supermarkets, el hombre que compró todos estos suministros lo hizo para poder venderlos posteriormente on line.

Al no poder cumplir con esta meta, decidió intentar devolver 132 paquetes de papel higiénico y 150 botellas de un litro de gel desinfectante. Según Drake, el hombre se sirvió de un equipo de trabajadores de almacén para que le ayudarán a cargar con todo lo que compró por un valor cercano a los 10.000 dólares.

En la llamada en la que pidió el reembolso, reconoció que su cuenta de eBay había sido cancelada por este intento de especulación. El supermercado se ha negado a hacerle la devolución y el director ha aprovechado para hacer un vídeo y enviar un mensaje al respecto.

En el vídeo explica que por ese motivo se han puesto límites en los supermercados en la compra de esos productos, y se muestra indignado ante la situación: "nunca pensé que iba a estar en una situación como la que estoy viendo aquí." En un momento dado del vídeo, Drake saca el dedo a la cámara como muestra de su enfado con el comportamiento de este cliente.