Torra: "Los Estados más descentralizados son los que han dado mejor respuesta a la crisis"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este jueves en una rueda de prensa telemática para los medios de comunicación internacionales que "los Estados más descentralizados son los que han dado mejor respuesta a la crisis" del coronavirus.

Asimismo, se ha quejado de que "una crisis de esta magnitud" se podría "haber gestionado de forma muy distinta" con las autonomías. "No entendemos que anuncios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace el sábado se nos comuniquen a los presidentes autonómicos el domingo, sin que podamos participar en nada. A mi me duele", ha dicho.

También ha apuntado que el Govern no conoce "el informe por el cual el Estado ha creído conveniente abrir el confinamiento total" y ha señalado que cuando la Generalitat pidió que este se prorrogara, envió para defender esta prórroga "informes, recomendaciones de la OMS y opiniones de los responsables de todos los hospitales catalanes". "Creo que podemos trabajar juntos contra esta pandemia muchísimo mejor y no a base de decretos. No se acaba de entender este modelo", ha afirmado Torra.

Además, ha lamentado que "todas la propuestas del Govern han sido menospreciadas". "No se nos ha escuchado y no creo que sea la manera de buscar cooperación", ha añadido.

(Más información, en breve)