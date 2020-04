Sergio Dalma, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Es muy duro estar enjaulado"

El hormiguero: Quédate en casa conectó este martes con Sergio Dalma por videollamada para que el cantante le contase a Pablo Motos y su equipo qué es lo que está haciendo para llevar, de la mejor manera posible, la cuarentena por coronavirus.

Nada más aparecer en pantalla, Dalma afirmó que "no voy a ser coqueto y me voy a poner las gafas porque si no, no os veo, aunque parezco al hombre de la película de Up o como cuando te dan unas gafas de broma de las que tienen pegada una nariz".

"La verdad es que te hemos visto todos muy guapo hasta que has empezado a decir lo de la nariz de broma...", afirmó Motos entre risas.

El presentador le preguntó: "¿Dónde te ha pillado la cuarentena?". El cantante comentó que "me dio tiempo a volver a mi casa al Ampurdán (Gerona) desde que Madrid. Cogí un coche de alquiler porque no me atreví a coger el Ave".

En el encierro "aunque yo estoy acostumbrado a vivir solo y tener mi propia rutina, te tienes que marcar una porque estás enjaulado y no puedes salir, es muy duro", comentó Dalma.

Ambos comentaron la actual situación que se está viviendo en todo el planeta: "Después de lo que ha sucedido te das cuenta de que la vida pende de un hilo. Que al día siguiente se te puede ir todo a la mierda", señaló Dalma.

Durante el confinamiento ha aumentado el consumo de televisión, algo que también le pasó al cantante: "No era mucho de ver series, si acaso algo en Netflix. Me he dado cuenta de que mi vida ha cambiado porque ahora me he suscrito a todas las plataformas", afirmó.