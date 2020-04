El inquietante y enigmático mensaje de despedida de Amaia Montero: "¡Hasta pronto! Ahora solo necesito curarme"

Como casi cualquier fan de Amaia Montero sabe, esta no es la primera ocasión en la que la cantante genera una polémica, pero esta última, la que nos ocupa, sin lugar a dudas ha sido una de las más imprevistas, porque, de hecho, comenzó con una muy buena noticia.

"Estoy pensando en hacer un live... ¿Qué canción o canciones os gustarían? Aunque no sean mías... Versiones, no sé... ¿Qué os parece?", tuiteó la artista en su cuenta personal el pasado día 22 de marzo, apenas una semana después de que se decretase el estado de alarma.

Como era de esperar, y a la vista de un posible concierto a la carta que haría próximamente la guipuzcoana, sus seguidores se pusieron manos a la obra y le llenaron las notificaciones de mensajes, likes y comentarios en los que le hacían sus propuestas, que rondaron las 2.000.

Sin embargo, en apenas tres días todo cambió. El día 25 escribía otro tuit que dejaba picuetos a sus fans: "¡Hola a todos/as! Respecto al live que comenté y que me hacía tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas, comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos".

Más allá de la extrañeza, sus seguidores, ejemplarmente, lo comprendieron y le mandaron multitud de mensajes de ánimo y de apoyo en el que instaban a la que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh a que no se rindiese porque "no es una opción", recordándole que se levantaría nuevamente como siempre había hecho y un etcétera por el estilo.

Saltamos a Instagram. Este lunes, 13 de abril, era el Día Internacional del Beso. Montero quiso celebrarlo subiendo una antigua instantánea con Pop, su perro, que falleció el pasado verano. Una seguidora, parece ser que cansada de ver siempre imágenes antiguas, le pedía que subiera fotos actuales.

Y entonces todo saltó. Primero, claro, contestó la cantante con un sentido mensaje. "Esta foto es inédita y significa mucho para mí: me como a besos y abrazo a mi amor, Pop, que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana, sean antiguas o actuales, y si no te gustan, ya sabes... Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué", lanzó misteriosamente Montero.

¿Qué querían decir esas últimas palabras? Sus fans desde luego querían saberlo y buscaron la forma de que ella misma diera respuesta a su enigmático escrito. Y, de hecho, algunos se posicionaron a favor de la chica, porque no entendían la actitud reprobatoria de Amaia.

"Me sentí medio incómodo con tu respuesta. Entiendo cómo te sientes, lo que pasaste y lo que estás pasando, sé que debe ser todo muy pesado y gris, pero aquí estamos los tuyos, te queremos y estamos pendientes de ti. La chica no lo hizo con mala intención y pagó los platos rotos", aseguró un usuario.

"Yo, como tu fan, me sentí incómodo pues si esa respuesta fuese para mí, me partiría el alma, te lo juro. Pero reitero, te entiendo también a ti. Me parece que es necesario una disculpa", decía su seguidor, que solo consiguió seguir enredándolo todo con un nuevo mensaje de Amaia más críptico que el anterior.

"No, realmente no entiendes cómo me siento. No lo sabes. Para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos. Sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito", le contestaba a otra usuaria que intentaba apagar el fuego.

"Como he dicho, todo tiene un porqué: he sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer. Lo último que necesito es más presión...", continuaba Amaia Montero en unas palabras que los fans ya no sabían a qué atenerse.

"Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo. Al igual que yo por vosotros. Y espero que lo tengáis clarísimo. Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", decía, justo antes de tuitear: "Si no lo vives... no lo sabes... no lo entiendes...".

Esto hizo que multitud de seguidores crearan el hashtag #enloszapatosdeamaia, con el que pretendían pedir en todas las redes sociales más respeto por su artista favorita con mensajes que ayudaran a Montero "a caminar de nuevo" justo ahora que ha dado "un golpe en la mesa".

Y aunque la cantante retuiteó y reposteó el escrito tanto en Twitter como en Instagram, poco después cerraba la historia con un sorprendente mensaje por la noche. "Hasta pronto", escribía junto a una imagen antigua en la que parece ser una despedida.

Su club de fans ha dado una respuesta ante la situación: "A todos los que preguntáis. No es por el hecho de hoy en sí. Es un poco por todo lo que ha venido viviendo Amaia Montero. Exigencias, críticas descabelladas y sin sentido, noticias falsas... Lo de hoy, pareciendo lo de menos, ha sido la gota que ha colmado un vaso ya muy lleno".