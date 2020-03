Amaia Montero alarma a sus fans al suspender su 'live' porque no se encuentra bien

Amaia Montero suspendió este miércoles el encuentro que tenía previsto con sus seguidores en redes sociales. El motivo, según explicó ella, es que no se encuentra "físicamente bien", algo que ha preocupado a sus acérrimos fans.

"Estoy pensando en hacer un live ...que canción o canciones os gustarían???aunque no sean mías...versiones no se ...que os parece???", escribió la cantante y compositora vasca en Twitter el pasado domingo, día 22.

Estoy pensando en hacer un live ...que canción o canciones os gustarían???aunque no sean mías...versiones no se ...que os parece??? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) March 22, 2020

Sin embargo, sus palabras no pudieron hacerse realidad, ya que hace unas horas, Montero entró de nuevo a la red social para comunicar a los suyos que no iba a ser posible.

"Hola a tot@s...respecto al live que comente y que me hacia tanta ilusión al igual que ha vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo, mucha fuerza y todo mi amor a todos", escribió Amaia.

Hola a tot@s...respecto al live que comente y que me hacia tanta ilusión al igual que ha vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir,os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo ,mucha fuerza y todo mi amor a todos❤️ — Amaia Montero (@AmaiaMontero) March 25, 2020

Como era de esperar, las palabras causaron alarma entre sus fans, que además de mandarle mensajes de ánimo, se preguntan angustiados qué le puede haber podido pasar a la cantante.

Amaia, mi Reina... Recién entro a twitter y te leo. Somos tantos los que te queremos, que juntos te daremos todo el amor y la buena energía para hacerte olvidar este mal momento. Sabes que siempre rezo por ti... Que Dios y la Virgencita te cuiden mucho!!!❤️❤️❤️ — Mónica Tenis (admiradora) (@monitenis) March 25, 2020