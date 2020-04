Trastornos en el sueño, episodios de ira y miedo al contagio: así puede afectar a los niños el confinamiento

Fueron los primeros en encerrarse en casa, en el caso de Madrid hace más de un mes, pero no está claro que puedan ser los primeros en la desescalada. Varias comunidades autónomas, como Aragón, Galicia o Madrid, se han mostrado a favor de flexibilizar las medidas de confinamiento para los menores de edad, pero de momento, el Gobierno central lo ha descartado.

"Siendo conscientes del grado de sacrificio que comporta para las familias y los niños, por prudencia y con cautela, conforme a la información de que disponemos, hay que mantener todavía esta medida", señaló este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El ministro admitió que las restricciones que se han tomado en España figuran entre "las más estrictas" de Europa y reconoció que conoce las propuestas que han llegado desde varias comunidades, pero insistió en la necesidad de ser "prudentes" en la relajación porque los niños son "un vector de transmisión".

El primero en pedir esta flexibilidad fue el presidente aragonés, Javier Lambán, hace dos semanas. El domingo, en la conferencia de presidentes, el gallego Alberto Núñez Feijóo insistió en el mismo sentido, y este miércoles, a propuesta de su sector Cs, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid estudiará que Isabel Díaz Ayuso haga una petición similar en la próxima conferencia.

"Si hacemos las cosas bien se puede y se debe permitir que los niños respiren aire y puedan tomar y percibir la luz del sol", aseveró el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado, que defenderá la medida. El segmento PP del Gobierno prefiere esperar a conocer en detalle los términos de la propuesta para hacer una valoración.

¿Cómo afecta a los niños el estado de alarma?

Pero, ¿qué problemas puede acarrear a los niños el confinamiento? La psicóloga educativa Amaya Prado, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid explica que, "en general, los niños están llevando bien el confinamiento", pero que en algunos casos se están produciendo trastornos emocionales, dificultades en la salud del sueño, episodios de ira y miedos. Miedo a salir a la calle y contagiarse, miedo a infectar a sus abuelos... Por ello, esta psicóloga y el colegio profesional madrileño están a favor de pensar un modo de flexibilizar el encierro a los menores. "Es una necesidad", apunta Prado, "para ellos es muy importante la distensión", agrega.

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid es partidario de que los niños puedan salir a dar un paseo al día acompañados de un progenitor y manteniendo la distancia social. "Sería algo muy estructurado y controlado", detalla Amaya Prado, que apunta que tendría que primar "la responsabilidad" de la población en este sentido, una responsabilidad que, añade, se ha venido demostrando en gran medida durante las últimas semanas. Además, agrega esta experta, una vuelta a la normalidad en fases ayudaría mucho a los menores.

El buen tiempo que tiene que llegar a España en las próximas semanas puede complicar aún la situación de los menores, sobre todo de los más pequeños, que suelen vincular el sol a ir al parque o a salir a la calle y, en estos casos, a los padres les puede resultar algo más difícil hacerles entender que no se puede salir a la calle.

En cualquier caso, flexibilice o no el Gobierno las medidas de confinamiento para los menores, la psicóloga educativa Amaya Prado destaca que no todo ha sido negativo estas semanas porque en no pocas familias se ha producido un cambio del ritmo de vida habitual, derivado por ejemplo del teletrabajo que desempeñan muchos padres, unos tiempos que los niños están agradeciendo. "El día a día nos llevaba a ritmos frenéticos y los niños no llevan ese ritmo", asegura Prado. Además, esta profesional indica que rutinas como los aplausos diarios a los sanitarios o cocinar en familia, son beneficiosas para el ánimo de los más pequeños de la casa.