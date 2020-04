El Gobierno retrasará a mayo la declaración trimestral del IVA, por ingresos y no por módulos

La declaración trimestral del IVA correspondiente a enero, febrero y marzo se retrasará este año un mes, hasta el 20 de mayo, de acuerdo a la decisión que se espera que tome este martes el Consejo de Ministros, para generalizar la posibilidad que ya estaba prevista para que los autónomos que lo solicitaran pudiera postergarla un mes. La decisión del Gobierno incluirá además la posibilidad de que lo trabajadores por cuenta propia declaren por ingresos estimados, no por módulos de actividad.

Con esta decisión del Gobierno que se espera para este martes, Hacienda da finalmente luz verde a dos demandas de los autónomos, una histórica y otra conyuntural como es la declarar por ingresos y no por tramos, y vinculada a la crisis por el coronavirus, generalizando la posibilidad de retrasar la liquidación de IVA un mes a la que hasta ahora se podían acoger los autónomos que lo solicitaran. Tras la decisión que se espera en el Consejo de Ministros, será de aplicación para todos, sin tener que solicitarlo, apuntan fuentes del sector.

Demasiado tarde

La medida ha sido acogida con satisfacción por los autónomos, que sin embargo también critican que vaya a llegar solo un día antes de que se cierre el plazo real para presentar la declaración trimestral, cuando muchos trabajadores o sus gestorías ya la han presentado. Según la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, sin esta moratoria de un mes la fecha limite habría sido el 20 de abril, con efecto real el 15, que es este miércoles un día después del Consejo de Ministros de este martes donde se espera que se tome la decisión.

“Muchos ya la han hecho porque la gente o las gestorías no esperan hasta el último día”, ha apuntado Landaburu, que ha destacado que ahora el Gobierno vaya a asumir una reivindicación clásica de los trabajadores autónomos, poder tributar por ingresos reales, que en este caso apunta que serán “estimados”, en lugar de por módulos.

Para lo que de momento no tienen todavía respuesta ni tampoco indicación de cuándo podría el Gobierno tomar una decisión es sobre la cuota de abril, que los trabajadores autónomos piden no tener que pagar, como también pidieron no pagar la de marzo, que finalmente se les terminó “girando”.