Wyoming: "No creo que se derrote al coronavirus rezando, pero no me hagáis mucho caso que no sé de ciencia"

Wyoming quiso comenzar este jueves El intermedio desde el sofá con una reflexión sobre la festividad de Semana Santa: "Españoles, estamos en plena Semana Santa que está siendo ciertamente atípica", señaló.

"Ni caravanas a la salida, ni vacaciones, ni desplazamientos a la segunda residencia ni nada de nada", comentó el presentador. "Eso sí, estamos cumpliendo con los preceptos mejor que nunca", añadió.

Y explicó que "los que tienen mi edad y estudiaron en un colegio religioso saben, y recuerdan perfectamente, que esta es una semana de recogimiento, ¿alguna vez hemos estado más recogidos que ahora?", refiriéndose al confinamiento por Covid-19.

Wyoming quiso ponerse serio "y hacer una reflexión sobre el papel que la Iglesia está teniendo en esta Semana Santa". Comentó que con "iglesia no me refiero a las parroquias de barrio que estarán atendiendo a los feligreses con las puertas abiertas, sino a la Iglesia con mayúscula".

"El Vaticano parece que se ha limitado a rezar y son muchos los que se preguntan si no podrían hacer algo más teniendo en cuenta, entre otras cosas, que es uno de los estados más ricos del mundo", señaló el presentador.

Y se preguntó: "¿No podría hacer alguna aportación de índole material? Por ejemplo. Porque en estos momentos parece que lo que no está enfermo es el alma, sino el cuerpo".

Para concluir, Wyomingo afirmó que "no me hagáis mucho caso, pero no creo que se derrote al coronavirus rezando, pero no me hagáis caso que yo no tengo ni idea de ciencia".