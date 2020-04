Coronavirus.- L'ONU tria València per a coordinar un grup de treball de resposta smartcity a la Covid-19

20M EP

L'Organització de Nacions Unides (ONU) ha triat la ciutat de València per a coordinar un grup de treball de resposta smartcity a la pandèmia del coronavirus. Així, l'Ajuntament de la capital valenciana, per mitjà de l'Oficina Ciutat Intel·ligent, encapçalarà un grup de treball internacional per a potenciar aquesta estratègia en la lluita contra la Covid-19.