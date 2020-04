Cisma en la familia de Ortega Cano por culpa de 'Supervivientes'

Los acontecimientos en el reality de Telecinco Supervivientes están provocando problemas en la familia del extorero José Ortega Cano, a raíz de la mala relación que mantienen en la isla su mujer, Ana María Aldón, y su nieta política, Rocío Flores.

La menor de los Flores ha tenido más que roces con Yiya del Guillén, que se ha convertido en su azote dentro del concurso y Ana María Aldón, que es su familia aunque lejana, no ha reaccionado como ella esperaba.

Lejos de defender a Rocío Flores, Ana María parece tener mejor relación con Yiya que con Rocío. Cabe destacar que Ana María Aldón es la actual esposa de Ortega Cano, padrastro de Rocío Carrasco -tras casarse con Rocío Jurado- que es madre de Rocío Flores. Por tanto, Ana María Aldón sería la abuelastra segunda de Rocío Flores, si es que ese parentesco existe.

Aún así, en la última gala de Supervivientes Gloria Camila, hija de Ortega Cano y amiga -y tía- de Rocío Flores aseguró que Ortega Cano no estaba conforme con la actitud de Ana María. "No llego a entender por qué Ana actúa así y no da la cara por Rocío", dijo la colaboradora, que además aseguró que su padre espera a que su esposa regrese para tener una conversación con ella sobre sus motivos para actuar así.