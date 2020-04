Cs destaca el trabajo "incesante y afinado" de la Consejería de Empleo para "proteger a empresas onubenses"

Díaz ha subrayado el "esfuerzo por agilizar los trámites" de la consejería naranja que dirige Rocío Blanco, "que se adelantó en dos semanas a las instrucciones del Gobierno con el formulario online", por "dar soluciones a cada una de las empresas y a sus trabajadores, puesto que detrás de cada expediente y de cada trámite hay personas y miles de familias que han de tener resuelta la situación lo antes posible para acceder a un salario de sustitución de forma inmediata". De hecho, en la provincia se han presentado 4.698 ERTE de los que ya se han resuelto 1.345. En el conjunto de Andalucía, 88.650 empresas han optado por esta vía, de los que 36.345 expedientes (41 %), que afectaban a 179.090 trabajadores, ya se han resuelto, el 96,3 % de forma favorable y 3,7 % desfavorable.

El portavoz naranja ha valorado que las empresas onubenses estén optando por la vía del ERTE frente al ERE en tanto que "es una vía que facilitará la recuperación de las empresas y del empleo cuando acabe la crisis sanitaria y cese el estado de alarma". Díaz ha detallado que las empresas que se acogen a los ERTE "no tendrán los costes añadidos que se derivarían de los despidos, ya que están exentas del pago de las cotizaciones empresariales si tienen menos de 50 trabajadores y en un 75 % si tienen 50 o más; al tiempo que los trabajadores tienen una renta garantizada, no están perdiendo tiempo de cotización y sus prestaciones no se ven mermadas".

El parlamentario andaluz ha añadido que "el Gobierno de la Junta, con un marcado acento naranja, está colaborando lealmente con el Gobierno de España para afrontar esta situación cumpliendo de forma diligente y estricta con todas sus responsabilidades", también en lo que se refiere a la Consejería de Empleo, "con el ingente proceso de registro y resolución de los ERTE", a pesar de que las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez "no han sido consensuadas y que la información facilitada no ha sido suficiente ni aclaratoria".

Finalmente, Díaz ha subrayado que, a este comportamiento, se suma que "el Gobierno ha arrebatado los recursos necesarios, 430 millones, para aplicar las políticas de formación que permitan ayudar a mantener el empleo en Andalucía y que afectan ya, directamente a más de 2.235 onubenses que se iban a beneficiar de la nueva licitación de la Formación Profesional para el Empleo".