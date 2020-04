El restaurante Enrique Becerra no reabrirá tras el estado de alarma por motivos "de salud" del empresario

En declaraciones a Europa Press, Enrique Becerra ha explicado que su decisión de cerrar su conocido restaurante no guarda relación con la gran crisis sociosanitaria y económica desencadenada por la expansión del coronavirus Covid-19. En ese sentido, ha detallado que tras haber sido sometido hace aproximadamente a un mes a una operación, su médico le ha advertido de que no puede "estar al frente" de un negocio "tan duro" como el de la hostelería.

"La salud no me acompaña. No puedo cargar peso y estoy incapacitado para seguir trabajando en la hostelería", ha explicado el veterano empresario hostelero, agregando que le ha sido reconocida "la invalidez total". Aunque aún pensaba "aguantar un tiempo más", finalmente ha optado por no continuar con el establecimiento, según ha relatado.

UN TRABAJO "ALGUNAS VECES NO VALORADO"

En paralelo, ha manifestado que aunque sus dos hijos "han probado la hostelería" y han trabajado con él varios años, finalmente "tienen sus respectivas carreras universitarias, han decidido ejercerlas y son muy felices", tras haber comprobado que en la hostelería "no hay sábados ni domingos, ni Feria, ni Semana Santa ni Navidad ni nada de nada". La hostelería es, como bien ha indicado, un trabajo muy exigente "y algunas veces no valorado".

"Es ley de vida", ha enfatizado, detallando que su negocio acumula "40 años y cinco meses" de historia, un periodo que "ha dado mucho de sí", lo que le ha llevado a rememorar diversos aspectos de su prolija trayectoria profesional, especialmente sus participaciones en misiones del sector hostelero al extranjero, representando a Andalucía.

"Me llevo muchas satisfacciones personales", ha dicho en ese sentido Enrique Becerra, insistiendo en que la desaparición de su negocio justo en este momento marcado por la crisis sociosanitaria por la expansión del coronavirus Covid-19 "es simplemente una coincidencia".