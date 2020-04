EH Bildu pide a Urkullu "voluntad política" para habilitar el Parlamento "vía decreto"

En un comunicado, ha asegurado que en EH Bildu están "preocupados por la actitud que muestran el gobierno de Urkullu y su partido", que "han puesto de manifiesto que no tienen un plan para hacer frente a la crisis del coronavirus, que están improvisando, y que desprecian las propuestas que se ponen encima de la mesa".

En ese sentido, ha criticado que el Lehendakari y el PNV "piden colaboración en Madrid, y que su opinión sea respetada", pero en Euskadi "no escuchan a nadie que no esté de acuerdo con ellos, aunque no tengan mayoría parlamentaria".

Iriarte ha recordado que el Gobierno de Urkullu "está en minoría, pero actúa como si tuviera mayoría absoluta", lo que, a su juicio, es "una anomalía democrática que no se puede permitir la sociedad vasca".

Según ha dado a conocer, el equipo jurídico de EH Bildu ha elaborado un informe en el que "abre una puerta a habilitar el Parlamento de Gasteiz". "Fue el lehendakari quien convocó las elecciones, fue el lehendakari quien aplazó las elecciones vía decreto, ahora el lehendakari puede habilitar el Parlamento vía decreto", ha señalado, para añadir que es "una cuestión de voluntad política resolver la anomalía democrática en la que nos encontramos" y "la ciudadanía se lo merece".

"RESPETO AL PARLAMENTARISMO"

Iriare ha afirmado que "esa mayoría de la ciudadanía vasca que optó por otras opciones políticas que no encuentran en el Gobierno, merecen ser respetadas", por lo que ha pedido "altura de miras, respeto por la diversidad política del país, respeto al parlamentarismo, respeto al adversario político, y trabajar de manera conjunta por el bien común de la ciudadanía vasca".

La portavoz de EH Bildu ha demandado, además, a Urkullu y su partido "voluntad política para habilitar el Parlamento de Gasteiz como órgano de debate y acuerdo, mientras podamos convocar nuevamente las elecciones".

"Pedimos a Urkullu y su partido habilitar el Parlamento para que entre todos elaboremos un plan vasco para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus", ha insistido, para anunciar que se pondrá en contacto con el resto de fuerzas de la oposición para consensuar una posición común en torno a su propuesta y para que "se respete la voluntad de la mayoría de este país".