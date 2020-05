Quién es Burak Deniz, el actor turco que toma el testigo de Can Yaman

Mientras Can Yaman aprende español (y no deja de hacer guiños a nuestro país), se prepara para su nuevo proyecto, la serie Ban Yanlin (que aquí se podría traducir como El señor equivocado) y se dedica a sus quehaceres musicales, su trono está desierto. Pero parece que ha sido por poco tiempo.

El testigo lo ha recogido en este tiempo otro actor turco que se ha ganado el corazón de espectadores y espectadoras de Hayat: amor sin palabras, la serie que ha emitido Divinity y que está llegando a su final. Se trata de Burak Deniz y es tan apuesto que Can 'Chocolate negro' Yaman tendrá que luchar por el puesto cuando regrese.

En la serie con la que ha saltado a la fama en España y que protagonizó entre 2016 y 2017 (desde entonces ha trabajado en otra ficción, Bizim Hikaye, algo así como Nuestra historia, y que acaba de terminar tras su segunda temporada) da vida a Murat Sarsilmaz.

Él es el ejecutivo que contrata a una asistenta (es la última oportunidad que tiene para establecerse en Estambul) con quien surgirá la chispa adecuada, aunque, como es normal en este tipo de relatos, las dificultades y diferencias sociales pondrán a prueba su amor. Lo único que no le gusta de su personaje, ha dicho, es su corte de pelo.

Nacido hace 29 años (1991) precisamente en la ciudad más poblada del país otomano, Deniz estudió Historia del Arte en la Universidad de Çanakkale Onsekiz Mart y, a posteriori, sociología, aunque acabó decantándose por su gran pasión: la interpretación.

Se fue forjando en pequeños papeles para televisión hasta que uno de ellos, en la serie Medcezir, encantó a los productores, y dos series y una cinta independiente después, se ha hecho un enorme hueco en el día a día de multitud de personas y a la vista está solo mirando las cifras de seguidores que acumula en Instagram: hoy en día tiene más de tres millones y medio de fans.

"Sería mentira si dijera que soy alguien que sigue la corriente. Soy más bien una persona controladora, aunque esta es una parte de mí que estoy tratando de superar. Además, creo que nadie debería dejar de soñar. Creo que somos lo que soñamos", ha declarado en una entrevista que le hizo la revista Esquire justo antes del confinamiento.

"La vida es nuestra elección, pero el problema es cómo evaluamos lo que la vida nos ofrece y la forma en que asumimos nuestra responsabilidad", afirma sobre cómo sobrelleva la fama repentina. "Hacemos un trabajo que es seguido por la gente y la forma más saludable de normalizar la situación es aceptando sus lados negativos así como sus lados positivos", sostiene.

En el amor, aparte de que es soltero y vive solo, lo tiene claro: "Soy más de relaciones que se cocinan lentamente y en la que ambos se conocen más a fondo". Eso sí, cree que "todos los sentimientos bellos tienen su coste", como le aseguró a la revista ¡Hola!.

"Yo no he vivido ninguna relación dramática y tampoco la espero. El amor es el único sentimiento que va haciéndose más profundo gracias a lo que te rodea. Las relaciones van más allá de la química del cuerpo, por eso tienen que aguantar esa evolución en todos los sentidos", continúa.

Amigo del hermetismo ("he elegido tener una vida sencilla, junto a antiguos amigos y con la naturaleza como pilar") y con buena relación en su profesión ("la industria no es muy grande en Turquía, y todos nos conocemos. Pero no tenemos mucho tiempo para vernos") no tiene reparos en hablar de su futuro.

"Tengo la suerte de haber recibido pocas lecciones y trabajar con grandes profesionales. Siento todos los días la misma emoción cuando actúo. Empezaré a grabar Kral [en español, Rey]. Soy el protagonista, un héroe del pueblo, y también haré dos películas, una internacional", revela.