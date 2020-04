RTVE contesta a Mediaset por la polémica de '50 sombras más oscuras': "Han tenido un año entero para emitirla"

El fin de los derechos de Mediaset sobre la película 50 sombras más oscuras y el inicio de los de RTVE ha provocado una pequeña disputa entre ambos grupos. Telecinco preveía estrenar el filme el 13 de abril, y por ello pedían una prórroga de los derechos y ofrecieron una contraprestación a la cadena pública.

Al negarse, Mediaset se ha quejado de que los 'obligaran' a adelantar la película, por lo que RTVE ha querido dar su versión alegando que no los han 'obligado' a cambiar el día de emisión: "La fecha en la querían emitirla, el día 13, está fuera de sus derechos, porque sus derechos expiran el día 6", contó la cadena pública.

"Mediaset ha tenido un año entero de derechos para emitir la película. Si no la han emitido es porque no han querido o porque han hecho una gestión de su stock en la que no han tenido en cuenta su contrato para la emisión de 50 sombras más oscuras", añadió. "RTVE tiene ahora los derechos y los va a utilizar, como haría cualquier empresa".

Telecinco quería reservarse la película para el 17 de abril, una vez pasara la Semana Santa. Pero, de este modo, la ha tenido que adelantar al mismo día en el que acaban sus derechos, el 6 de abril, lunes de Pascua.