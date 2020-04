Philips tiene la solución para que planchar deje de ser la peor tarea del hogar (y cuesta menos de 80 euros)

Reconócelo: tú también tienes un montón de ropa esperando a ser planchada y, aunque existen trucos para usar muy poco la plancha, tarde o temprano tienes que ponerte a ello. ¿O es que vas a vestir siempre con ropa elaborada con material que no se arruga, o lo que es peor, con las prendas arrugadas? A casi todos nos da pereza, y decimos casi porque luego hay iron’s lovers (unos auténticos incomprendidos) que disfrutan del momento de dejar las camisas y los vestidos impecables.

Si perteneces al primer grupo, pero te gustaría tachar de tu lista de quehaceres la de planchar toda esa ropa que tienes en el cuarto, sigue leyendo, porque esto te interesa. Hemos encontrado una solución que te va a enamorar. Y no, no es el robot que dobla y quita las arrugas de la ropa en cinco minutos, más que nada porque su precio no es apto para todos los bolsillos.

Así que, hemos dado con un pequeño electrodoméstico que se va a convertir en tu salvación ¡y por menos de 80 euros! Se trata del vaporizador de prendas de Philips, una plancha que, además, permite planchar en vertical o sin ayuda de una tabla. ¿Qué más se puede pedir?

Con esta plancha, no necesitas tabla. Philips

Tres motivos por los que este vaporizador va a desbancar a la plancha

Perfecta para todo tipo de prendas. Gracias a que se maneja con facilidad y es funcional en cualquier posición podemos lograr sin mucho esfuerzo que el resultado final sea digno de una tintorería. Dos buenas ventajas a las que se suman la que, en nuestra opinión, es la gran auténtica virtud del vaporizador de Philips: es apto para cualquier tejido gracias a su tecnología ‘SmartFlow’ que plancha y refresca al mismo tiempo.

Olvídate de la tabla. Si eres de los que, de una vez a otra, olvidan dónde está la palanca para abrir (o cerrar) la tabla de planchar, estás de enhorabuena, pues el vaporizador de Philips no requiere de este 'potro de tortura' para llevar a cabo su tarea. De hecho, para optimizar su uso, lo mejor es colgar la ropa en las mismas perchas en las que las guardaremos en el armario y, antes de hacerlo, darles un repaso con la plancha. ¿Listo para ahorrar en tiempo y en esfuerzo?

No ocupa espacio. De diseño compacto, este vaporizador es ideal para el almacenamiento en el hogar (apenas quitará espacio en el armario que destinemos a la plancha) y, también, para guardar en la maleta que nos llevemos a cada viaje para decir, de una vez por todas, a las arrugas que protagonizan todas las fotos de nuestro Instagram vacacional.

