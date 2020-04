Coronavirus.- Adelante señala que el "escalofriante aumento" del paro urge a "cambiar el modelo productivo"

Ante estos, datos, según los cuales entre febrero y marzo, con la irrupción de la crisis del coronavirus Covid-19 de por medio, Sevilla capital ha pasado de 69.062 a 79.080 personas inscritas como demandantes oficiales de empleo, es decir 10.018 parados más (14,51% más), Daniel González Rojas atisba "una dimensión clara de las graves consecuencias y del enorme sufrimiento que van a tener que afrontar las clases trabajadoras y populares".

Frente a este "escalofriante aumento del desempleo consecuencia directa de la emergencia sanitaria", expone que "lo más importante es salvar vidas, apoyar al personal de la sanidad pública que está dando lo mejor de sí y poner todos los recursos públicos en la tarea de paliar el sufrimiento que hace ya mella en las familias más humildes de Sevilla". No obstante, apuesta por emprender también "estrategias para impulsar una recuperación económica que llegue a todos los hogares en forma de empleo digno".

"DIVERSIFICAR EL MODELO PRODUCTIVO"

González Rojas cree que "esta crisis ha dejado al descubierto dos cosas: una, la importancia de lo público; y dos, la necesidad de no ser dependientes en lo económico, para lo que obviamente hace falta un cambio de modelo productivo". El edil de Adelante explica al respecto que "no se trata de criminalizar el turismo, sino de diversificar el modelo productivo y no poner todos los huevos en la misma cesta".

González Rojas ha valorado "los pasos que se han dado para atender a las familias que más lo necesitan", pero ha alertado de que "los dispositivos y planes previstos previamente por el Ayuntamiento se van a quedar cortos ante las necesidades de esta complicada etapa que ahora se abre".

"Habrá que aumentar el presupuesto y las partidas destinadas a estos programas sociales que nuestra ciudad tanto necesitaba y que ahora son mucho más necesarios aún", indica, toda vez que el pleno municipal debate este mismo viernes las primeras consecuencias de la crisis.

En ese sentido, asegura que Adelante Sevilla está "a disposición del Gobierno municipal a la hora de desarrollar políticas que atiendan a las personas que peor lo están pasando", para lo que "es necesario garantizar la justicia fiscal y la redistribución de la riqueza".