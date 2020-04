Coronavirus.- Més de 100 nadons naixen en La Salut de València durant l'estat d'alarma

La ginecòloga Mónica Vizcaíno, que atén parts en La Salut, ha manifestat que "les mares arriben a l'hospital més nervioses de l'habitual, però de seguida les tranquil·litzem perquè es relaxen i tot el treball de part vaja més fluït".

Per la seua banda, la gerent del centre, Eva Gilabert, ha manifestat que és "esperanador" veure com enmig de la desolació hi ha vida. "No solament és un moment meravellós per als pares, també ho és per a nosaltres com a centre hospitalari perquè ho sentim com un miracle, és llançar una mica de llum entre tanta foscor", ha dit.

Abans de la crisi del Covid-19, el centre va inaugurar la Maternity Room. Es tracta d'una sala que pot usar-se tant per a realitzar la dilatació en un entorn més íntim i confortable, com per a gaudir d'un part mínimament intervingut en un entorn segur on es respecten les preferències de les mares.

La sala s'ha dissenyat perquè l'embarassada se senta en un entorn càlid i íntim, el més paregut possible a sa casa amb l'objectiu d'afavorir una experiència de part que abaste els cinc sentits.

La Maternity Room compta amb cromoterapia i regulador d'intensitat de llum, amb difusors d'olis essencials per a afavorir la relaxació i amb música que cada persona podrà triar. A més, l'hospital permet que la mamà estiga acompanyada de la persona o persones que ella vullga.