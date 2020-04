Javier Lambán pide "cierta flexibilidad" para adaptar el cierre de la actividad a la realidad industrial

Ha puesto el ejemplo de la empresa Iberfoil de Sabiñánigo (Huesca), dedicada a la fabricación de aluminio para la agroalimentación o la sanidad.

Javier Lambán ha dejado claro que comparte "una por una" todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para combatir la pandemia del COVID-19 y su impacto económico, pero ha considerado que la paralización de la economía debe ser "la menor posible", lo que ya trasladó el pasado domingo a Sánchez por videoconferencia, cuando planteó que hubiera "permisividad" con actividades como las de las gestorías y asesorías, que tramitan los ERTE.

Ha apostado por buscar "un equilibrio virtuoso" entre la seguridad sanitaria y la actividad económica y ha advertido de que "después del coronavirus vendrá un virus económico no menos difícil de combatir".

En rueda de prensa ofrecida a través de youtube, Lambán ha aseverado que "hay que tratar, por todos los medios, de que no haya daños irreversibles, ni en situaciones personales ni laborales", insistiendo en que el Gobierno de Sánchez "ha tenido una exquisita sensibilidad" en la adopción de medidas, lo que "no quiere decir que no nos tengamos que preocupar de lo que ocurre con la economía general y la industria en particular".

Javier Lambán ha subrayado que "la prioridad absoluta es la seguridad sanitaria, la salud", pero ha emplazado a "combinarlo con la posibilidad de mantener vivo el tejido productivo en la mayor medida posible", advirtiendo de que "si el país se apaga del todo va a ser francamente difícil, por no decir imposible".

La consejera de Economía, Marta Gastón, está dialogando con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para evitar "quebrantos irreversibles" en una "amplia gama de actividad industrial", ha dicho Lambán, alertando de que los daños sobre la exportación pueden ser "letales".

Así, ha confiado en que, este miércoles o jueves, se pueda habilitar una medida para que el Gobierno de España autorice que se mantenga abierto "el mayor número posible de actividades en la Comunidad", añadiendo que "no siempre es fácil decidir, pero debemos esforzarnos al máximo".

RELANZAR LA ECONOMÍA

El jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho notar que "España está entrando en una recesión, al igual que el resto de países europeos, y si nos descuidamos en la adopción de medidas para salir con fuerza, estamos equivocándonos se manera rotunda".

Por otra parte, Javier Lambán ha abogado por "pensar ya no tanto en hacer frente al primer efecto económico del cierre del país, sino empezar a pensar cómo relanzar la economía una vez dejada atrás la crisis sanitaria", tras lo que ha manifestado que la solución debe ser conjunta en el ámbito de la UE.

"Tendremos que ser nosotros mismos los que impulsemos el 'Plan Marshall", ha confiado Lambán, para explicar que el Gobierno regional ha organizado un equipo de economistas bajo la dirección de Gastón para empezar a evaluar el impacto sobre la economía de la crisis sanitaria, observando que no será igual el impacto en una región turística, como la valenciana, que en Aragón, donde la industria tiene un importante peso. "Seamos previsores", ha exigido.

Lambán ha defendido la mutualización de la deuda pública y ha comentado que la situación de la banca española es ahora "mucho mejor" que en la anterior crisis económica. A su juicio, en 2021 España puede empezar a "crecer levemente".

Sobre la vuelta a la normalidad, el presidente aragonés ha indicado que "el decalaje será controlado" y que lo deseable en el plano económico es que a partir del tercer trimestre del año "se pudiera empezar a ver la luz y normalizar la actividad económica", insistiendo en que "no podemos provocar ahora destrozos irreversibles en la economía".

CAÑONES O MANTEQUILLA

Por su parte, el presidente de Feria Zaragoza y de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, ha expresado que "lógicamente Madrid toma medidas de carácter general y Madrid está muy lejos de los centros de trabajo, sin embargo en las comunidades están mucho más cerca".

"Tenemos además la suerte de que estamos en una comunidad donde tanto el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga como la consejera de Economía Marta Gastón han visitado empresa por empresa y las conocen muy bien porque tienen mucho tiempo de experiencia", ha añadido el también presidente de la Cámara de Comercio.

La Cámara de Comercio está llamando una a una a todas las empresas productivas viendo qué problemas particulares tienen para rápidamente incorporarlos y que el Gobierno de Aragón gestione de la forma que sea, para poder dar salida a estos problemas puntuales.

Teruel ha mencionado al economista Paul Samuelson. "Es fundamental lo que decía Samuelson, cañones o mantequilla. Si solo hacemos cañones morimos de hambre y si solo hacemos mantequilla se nos come el enemigo, hay que saber balancear".

Ha agregado que "son dos conjuntos Sanidad y Economía, la intersección no puede ser un conjunto vacío, hay que intentar con paliativos que la intersección sea la mayor posible y es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, y las cámaras estamos al servicio ayudando a identificar la problemática empresa por empresa para que el Gobierno pueda resolverlo y, en ello estamos".