Belén Esteban abronca a Alejandra Rubio y desvela que su marido y ella viven separados por el coronavirus

Alejandra Rubio está en el ojo del huracán. La hija de Terelu Campos está dando sus primos pasos en televisión y, a la vista está, no exentos de polémica.

La última tiene que ver con un supuesto comentario de la joven sobre Lydia Lozano. Según otro colaborador, Miguel Frigenti, la nieta de María Teresa Campos aseguró a voz en grito durante una fiesta que "esa vieja de mierda, que no tiene idea de nada, se inventa todas las noticias, no tiene idea de nada", refiriéndose a la veterana periodista.

Algo de lo que debatieron este martes el Sálvame, sin que la joven saliera bien parada.

Entonces, Belén Esteban llamó al programa desde su casa, donde se encuentra confinada por el coronavirus, para dar su opinión respecto a la polémica.

"Solo he llamado porque me ha parecido muy mal que Miguel Ángel Nicolás le diga a Kiko Hernández que él no lo ha oído. Miguel Ángel Nicolás ha dicho que eso es verdad. No entiendo el papelón que se está haciendo, que a uno le digo que sí y a otro le digo que no", decía la colaboradora madrileña respecto a que se habían puesto en tele de juicio las palabras de Frigenti. "Miguel Frigenti sabéis que es mi amigo. A mí él me lo contó cuando pasó y no le di importancia ninguna. Me lo dijo, pero no sé si ha pasado o no ha pasado".

"He hablado con Alejandra y la he regañado. Le he dicho: tienes que tener mucho cuidado"

Y fue entonces cuando desveló que ella misma llamó a Alejandra para echarle la bronca. "He hablado con Alejandra y la he regañado. Le he dicho: tienes que tener mucho cuidado. A Alejandra le tengo muchísimo cariño, pero Frigenti es mi amigo. Él no da nombres, pero yo los voy a dar. A Alejandra la conozco desde que nació. He ido a su bautizo. Quiero a Terelu, quiero a Alejandra. No estuve en esa cena. No sé lo que pasó, si lo dijo o no lo dijo".

Poco después, durante su nueva sección de cocina (virtual), la de Paracuellos desveló algo que nadie sabía: que Miguel y ella están viviendo separados por la crisis del coronavirus. Ella es persona de riesgo al tener diabetes y él trabaja en primera línea de batalla.