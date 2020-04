Juan y Medio llama "miserables" y "repugnantes" a los que critican las donaciones de Amancio Ortega

Juan y Medio se ha mostrado muy crítico en La tarde, aquí y ahora, el programa que presenta en Canal Sur, con todos aquellos que ponen en entredicho las donaciones que Amancio Ortega, fundador de Inditex, ha realizado a la sanidad pública para la lucha contra el coronavirus.

Unas donaciones -el empresario gallego anunció 63 millones de euros en mascarillas, respiradores y otros materiales- que, no obstante, no estuvieron exentas de críticas por parte de varios sectores.

Y Medio, aprovechando que en el programa emitían unas imágenes de Galicia donde un grupo de sanitarios hicieron sonar sus sirenas frente al hogar del empresario, quiso dar su opinión al respecto.

El #zasca de #JuanyMedio a todos los que critican las donaciones de #AmancioOrtega es de los que suenan más allá de nuestras fronteras @LATARDE_RTVA@Evaruizcanalsurpic.twitter.com/hMym4gOYDj — MASPITV (@TVMASPI) March 31, 2020

"Si no fuera por el altruismo y por la generosidad de este hombre no cabe duda de que habría muchas más desgracias que lamentar. Le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega, la inmensa mayoría de los españoles", dijo en directo.

Pero el también cómico continuó encendiéndose: "No, todos no, porque hay unos miserables, repugnantes, que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada, están en tratamiento", remató.