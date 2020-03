Jorge Javier Vázquez afirma ser víctima de un partido político: "El coronavirus se utiliza para dividir a la sociedad"

Jorge Javier Vázqueznunca ha tenido problemas a la hora de mostrar sus preferencias políticas en televisión. Es indiscutible que el presentador es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, por lo que decidió aprovechar este lunes el inicio de Sálvame para pronunciarse sobre la crisis del Covid-19.

"El sábado me pasó una cosa muy curiosa. En el Deluxe tuvimos a la ministra portavoz del Gobierno, a Irene Montero y a Begoña Villacís. Yo estoy muy acostumbrado a dar mi opinión sobre política. Soy votante de izquierdas, siempre lo he dicho, pero he hablado de esto en situaciones en las que el país no estaba tan mal como está ahora. Pero ahora creo que no puedo hacerlo porque se ha politizado el coronavirus", comenzó explicando.

"El coronavirus se está utilizando para dividir a la sociedad. Si doy paso a la ministra portavoz, o a Irene Montero, la otra parte entiende que no debo escuchar sino darle hostias hasta en el cielo del paladar, y tampoco es mi cometido. Yo estoy para entrevistar y preguntar lo que la gente quiere saber", reflexionó.

"Se ha politizado el coronavirus", ha dicho el presentador #EnCasaConSálvamehttps://t.co/bGMPF0X20C — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 30, 2020

El presentador no entendía cómo la gente puede cuestionarse la labor del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis sanitaria. "No entiendo cómo podemos estar tan beligerantes, es el momento de estar todos a una. ¿Tú crees que el Gobierno quiere matar a la gente? ¿Crees que no quieren comprar mascarillas y respiradores y colgarse la medalla?", matizó.

Finalmente, el catalán quiso hacer una mención indirecta al partido de Santiago Abascal, Vox: "Yo he sido víctima de un partido político que utiliza videos míos totalmente descontextualizados, ya saben a qué partido político me refiero, he intento por todos los medios nombrar a ese partido político. No debemos entrar al juego y no lo voy a hacer", afirmó.