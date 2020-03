Gisela narra su episodio de claustrofobia durante la cuarentena por el coronavirus

Gisela aprovecha los días de cuarentena para llamar a la responsabilidad en sus redes sociales, donde recuerda a sus seguidores que hay que quedarse en casa durante el estado de alarma por el coronavirus. Sin embargo, la cantante admite en su última publicación de Instagram que estas semanas no están siendo fáciles para ella.

La 'extriunfita' publicó el pasado fin de semana una fotografía en la red social con la que decidió desahogarse con los usuarios: "Ayer tuve un poco de claustrofobia con toda esta situación... miedo a salir a la calle, estar en casa está bien, pero a veces agobia un poco...", rezan las primeras líneas.

"No pasa nada. Es normal, es humano... Hoy me siento mejor... Parece una tontería, pero qué importante es que nos dé la luz del sol... He podido recargar un poco mi batería interna... Centrarse en lo que tengáis de positivo es nuestras vidas y no pensar más...", aconsejó la artista.

La publicación, que cuenta con casi 4.000 'me gusta', recoge una retahíla de comentarios de ánimo, como el que le dejó su amiga Natalia Rodríguez, también exconcursante de Operación Triunfo: "Preciosa", le escribió.