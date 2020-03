Tamara Gorro confiesa a sus seguidores que sufre estrés y ansiedad por la cuarentena

Después de estar varios días ausente en las redes sociales, Tamara Gorro ha preocupado a sus seguidores tras confesar el motivo de su ausencia. La influencer decidió contar que su estado de salud estos días le impidió estar activa por redes.

"Estoy muy cansada y con sensación de falta de aire, como con ansiedad", escribió. La empresaria colgó varios stories para tranquilizar a sus fans, explicando el motivo de su ausencia.

"Estuve en la cama todo el día, no sé qué me pasa pero no me podía tener en pie, solo necesitaba dormir. Ahora el cuerpo me pide descansar. Quería eliminar la preocupación, nada grave", publicó.

Ahora que su marido, Ezequiel Garay, está totalmente recuperado después de dar positivo en coronavirus, la influencer sufrió un bajón, pero seguro que se recupera rápido y poder volver a abrazar a su chico la reconforta.