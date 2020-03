Susanna Griso bromea con la envidiable cuarentena de Elsa Pataky: "Me da una pena confinada con su marido..."

Los colaboradores de Espejo público han dado este martes diferentes ideas para pasar el confinamiento domiciliario de la manera más amena posible. El deporte puede ser uno de los mejores entretenimientos y una manera de mantener la mente ocupada a la vez que beneficia la salud.

La presentadora Susanna Griso ha explicado que hacer ejercicio en casa puede ser complicado para muchas personas que no tengan el espacio suficiente en sus domicilios para realizar las rutinas.

Los colaboradores han explicado que no es lo mismo pasar las semanas de cuarentena en un piso pequeño que en una casa con las dimensiones de la vivienda de la actriz española y su esposo, Chris Hemsworth. "A mi me da penaElsa Pataky, me da una pena confinada, ahí, con su marido...", ha bromeado la conductora del programa.

Diego Revuelta ha contado que la "envidiable" situación de la pareja es algo que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales en estos últimos días. "Es Thor", ha bromeado el colaborador con sus compañeros en plató. Seguidamente, el tertuliano ha mostrado un tuit en el que un usuario hacía un memesimilar al comentario de Susanna Griso.

La Pataky: "no es tan malo hacer cuarentena con tu esposo"



Todas nosotras:

"Ni is tin mili hicir cuirintini cin ti ispisi" 😒 pic.twitter.com/1SzYGIXlcW — Hechicero de la Lógica (@Draksou) March 24, 2020

El matrimonio, que vive actualmente en Australia, ha abierto una suscripción gratuita a su aplicación para enseñar durante seis semanas diferentes rutinas de ejercicios, que pueden trabajar con materiales domésticos fáciles de encontrar en casa como el cesto de la ropa, botes de lejía o un taburete.