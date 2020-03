Frank Cuesta carga contra DMAX tras ser censurado en un vídeo de YouTube: "Me parece increíble que esté pasando esto"

Frank Cuesta ha cargado este lunes contra el canal de televisión DMAX tras sufrir la censura de un vídeo que había publicado en su cuenta personal de YouTube: "Me parece increíble que esté pasando esto. Es la segunda vez", ha criticado el aventurero a través de una publicación en su perfil de Instagram.

El leonés ha explicado que su último vídeo, dedicado a las cuevas de Tailandia, ha recibido un strike en YouTube de parte de Discovery por infringir los derechos de autor. Cuesta habría utilizado supuestamente imágenes de Wild Frank, el programa que presenta en DMAX desde 2014 y que actualmente se encuentra en la decimoséptima temporada, para añadirlo entre su material personal.

"He puesto un vídeo en YouTube, como todos los días desde que empezó la cuarentena, utilizando mi tiempo, mi esfuerzo y mi trabajo personal. Un vídeo sobre las cuevas de Tailandia grabado por mí, con mi cámara, estando solo. Discovery le ha puesto un strike a mi video de YouTube. Ya son dos veces", avanzaba el herpetólogo.

"Me parece increíble que esté pasando esto. Es la segunda vez y encima me dicen que estoy utilizando imágenes de Wild Frank África episodio 5. Yo cuando me equivoco pido disculpas, vosotros no vais a pedirlas, pero no se equivoquen: lo que no pueden hacer es jugar con el trabajo y el esfuerzo que hace una persona fuera de su canal", sentenciaba el extenista.

Cuesta anunciaba este lunes en Instagram la publicación de un nuevo vídeo en su canal de YouTube, pero sus seguidores le alertaron de que no podía reproducirse tras ser censurado. Así, una hora después, el aventurero hacía pública su queja con DMAX. Sin embargo, fuentes de la cadena aseguran a 20Minutos que posiblemente se trate de un error y no de algo intencionado.

Frank Cuesta abrió su espacio en la plataforma de vídeos bajo el nombre Frank Cuesta - Canal YouTube el pasado mes de noviembre. Desde entonces, publica contenido "dedicado al entendimiento y sobre todo al amor por la vida y la naturaleza" por su propia cuenta, mientras DMAX continúa ofreciendo nuevos capítulos de Wild Frank en su temporada El legado de Félix, con motivo del 40º aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente.