Entrevista a Jaume Duch: "No todos los gobiernos europeos se están involucrando por igual en esta crisis"

La Unión Europea afronta con el coronavirus una nueva crisis, que abre retos a distintos niveles. El Director General de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, atiende a 20minutos para comentar la estrategia de las instituciones en estos tiempos.

¿Está la UE en crisis a causa del coronavirus?

No creo que podamos hablar de crisis, me recuerda un poco a lo que se dijo cuando llegó la crisis económica. Y después de eso la UE consiguió ampliar sus competencias precisamente para hacer frente a cualquier otra crisis financiera que llegase. Ahora las medidas que se están tomando son medidas que se prepararon en su momento. La pandemia está mostrando algo que ya sabíamos: las decisiones en las instituciones se negocian, llevan tiempo y al final salen adelante. Mientras que cuando país puede vetar lo que propongan los demás, se acaba estancando.

¿Cómo afrontan la comunicación de esta crisis después del esfuerzo de las elecciones?

Dándole prioridad al tema importante que es que se vayan aprobando las medidas que realmente ayudan a hacer frente a esta crisis. La comunicación viene luego. Nos acusan de que no sabemos vender las cosas que se están haciendo, y se trata de que la prioridad es hacerlas y luego ya explicarlas. El papel de las instituciones europeas ahora no es inundar a los medios de fotografias. No hay que hacer publicidad, sino hacer las cosas.

¿Son justificadas las críticas a la UE estas semanas?

Depende lo que se critique. Si se critica que se tarda en tomar decisiones, son críticas injustificadas. Hemos visto pasos en cuestión de días. Estamos viendo una lista ingente de medidas. Si la crítica es a que la UE no es suficientemente eficaz, esa es aceptable, pero hay que ponerla en la cuenta de las competencias que la UE tiene o no tiene. Hay que convertirla en algo constructivo.

Una de las principales críticas a la UE en el pasado es su falta de capacidad para comunicar su labor, ¿está ante una oportunidad para reforzarse?

De todas las crisis salen oportunidades, y de esta también habremos de buscarlas. La prioridad ahora es la salud de los ciudadanos. En el momento en el que la crisis sanitaria haya quedado atrás, y se hayan puesto la bases para enfrentar la crisis económica, habrá que poner las cartas en la mesa para que los ciudadanos sepan qué puede hacer y qué no la UE. La gente tiene que saber que en la UE hay métodos para tomar decisiones que no funcionan y métodos que no funcionen. Hay que dejar de lado el sistema de los vetos, porque eso ya no sirve ni para hacer frente a los problemas.

Sassoli aseguró que algunos Estados tienen que corregir su comportamiento. ¿Está el error en culpar a la UE de algo que es responsabilidad de los países?

Eso es algo que cuesta entenderlo, a veces incluso a algunos gobiernos. El hecho de que no todos la países estén viviendo la crisis con la misma intensidad, y ojalá no la sufran, hace que la manera de involucrarse no sea para todos los gobiernos la misma.

¿Cuál es el principal acierto de la UE estas semanas?

Dejar de lado ortodoxias económicas y permitir una inyección ingente de dinero para que cada país pueda hacer frente a las consecuencias inmediatas de esta crisis.

¿Y el principal fallo?

No hemos tenido tiempo de explicar todas las medidas que se han tomado, y hemos dejado que se hinchara la respuesta negativa a una medida que ni siquiera, por ahora, se ha rechazado sino que se ha aplazado.

España ha sido uno de los países que más “compromiso” ha pedido la UE. ¿Hay cierto temor de que la sociedad española se despegue del europeísmo?

Creo que la sociedad española es inteligente y en general bien informada, cuando haya pasado esta época más critica se dará cuenta de que siendo miembros de la UE hemos tenido mejor acceso a materiales sanitarios, ayudas financieras u otras herramientas que nos ayudan a hacer frente a situaciones complicadas. Hemos conseguido cerrar correctamente las fronteras exteriores, que no hubiera desabastecimiento. Todo eso, cuando se ponga en la balanza, el platillo de las ventajas pesará más.

¿Es la fórmula de preguntas preseleccionadas que usa el Gobierno la mejor fórmula?

Yo realmente no puedo entrar en eso, no puedo valorar como comunican otras administraciones. Al presidente Sassoli yo le leí todas las preguntas que llegaron. Imagino que se hacen las cosas lo mejor posible.