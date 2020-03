Coronavirus.- Adelante reclama a la Diputación "personal médico propio" para la residencia de San Ramón

Según la formación de izquierdas, dicha residencia "no cuenta con el personal sanitario suficiente" y por ello desde la misma no es posible prestar una "atención integral" a los usuarios. Así, más allá de que la plantilla de este centro sea "obligada a doblar turnos" por la falta de cobertura de las bajas, Adelante avisa de que "la atención médica" de estos usuarios ha recaído en el centro de salud de Pino Montano, al no contar la residencia con "personal médico propio".

EL PERSONAL SANITARIO

"El material de protección del personal sanitario del centro de salud de Pino Montano es a todas luces insuficiente para realizar visitas diarias, tal y como se les ha impuesto. Tampoco se les facilitan pruebas diagnósticas para la tarea encomendada y desconocen la realidad que hay en esa residencia al ser una institución cerrada, con pacientes internados de los que desconocen su historia clínica, muchos de ellos con patologías psiquiátricas asociadas que incrementan los riesgos en el acceso a la exploración de dichos pacientes", agrega Adelante.

Así, la coalición de izquierdas ha considerado "inadmisible" que el distrito sanitario "imponga" al personal del centro de salud de Pino Montano las asistencias a la residencia de San Ramón "sin medios" suficientes, con el consiguiente "riesgo" para la salud de profesionales y usuarios, añadiendo que la Diputación, de su lado, debe dotar a la residencia "del personal necesario para esa atención integral", es decir a contar con personal médico propio.